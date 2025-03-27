iPhone 17 зможе знімати відео в 8K — що зміниться в камерах

Пасажир літака знімає відео на iPhone через ілюмінатор. Фото: Unsplash

Смартфони від Apple досі не підтримували 8K-відеознімання, попри те, що минула лінійка iPhone 16 мала всі шанси реалізувати функцію високої роздільної здатності. Відома своїми правдивими витоками особа стверджує, що з виходом iPhone 17 компанія все ж планує впровадити можливість запису в 8K.

Про це пише GSMArena.

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Наразі iPhone 16 та 16 Plus здатні знімати 4K-відео з частотою до 60 кадрів на секунду, а Pro й Pro Max — до 120 кадрів на секунду. За внутрішньою інформацією, Apple ще під час розробки iPhone 16 прагнула додати 8K, однак тоді виникла проблема з телефотосенсором у Pro-версіях, який не відповідав вимогам для запису в такій роздільній здатності.

Для 8K-знімання потрібен сенсор приблизно на 35 МП, водночас камера iPhone має лише 12 МП. За словами представників Apple, пропонувати 8K-запис лише з основним модулем, але не з телефото, було б заплутано для користувачів, адже вони не змогли б перемикатися між усіма камерами під час запису в одному режимі.

На відміну від Apple, виробники смартфонів на Android зазвичай прагнуть пропонувати максимально можливу роздільну здатність на кожному сенсорі. Якщо нова лінійка iPhone 17 дійсно отримає підтримку 8K, це означає, що компанія планує модернізувати телефотокамеру, підвищивши її роздільну здатність для відповідності вимогам 8K-відеознімання.

Нагадаємо, один з відомих аналітиків подвоїв чутки про лінійку iPhone 17. Він повідомив, що нова серія отримає оновлену 24-мегапіксельну фронтальну камеру.

Також ми писали, що відомий інсайдер Марк Гурман розповів про нові можливості лінійки iPhone 17. Він торкнувся змін, які варто очікувати в усіх чотирьох моделях серії.