iPhone 17 сможет снимать видео в 8K — что изменится в камерах

Пассажир самолета снимает видео на iPhone через иллюминатор. Фото: Unsplash

Смартфоны от Apple до сих пор не поддерживали 8K-видеосъемку, несмотря на то, что прошлая линейка iPhone 16 имела все шансы реализовать функцию высокого разрешения. Известный своими правдивыми утечками человек утверждает, что с выходом iPhone 17 компания все же планирует внедрить возможность записи в 8K.

Об этом пишет GSMArena.

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Получит ли iPhone 17 возможность снимать видео в 8K

Сейчас iPhone 16 и 16 Plus способны снимать 4K-видео с частотой до 60 кадров в секунду, а Pro и Pro Max — до 120 кадров в секунду. По внутренней информации, Apple еще при разработке iPhone 16 стремилась добавить 8K, однако тогда возникла проблема с телефотосенсором в Pro-версиях, который не соответствовал требованиям для записи в таком разрешении.

Для 8K-съемки нужен сенсор примерно на 35 МП, в то время как камера iPhone имеет только 12 МП. По словам представителей Apple, предлагать 8K-запись только с основным модулем, но не с телефото, было бы запутанно для пользователей, ведь они не смогли бы переключаться между всеми камерами при записи в одном режиме.

В отличие от Apple, производители смартфонов на Android обычно стремятся предлагать максимально возможное разрешение на каждом сенсоре. Если новая линейка iPhone 17 действительно получит поддержку 8K, это означает, что компания планирует модернизировать телефотокамеру, повысив ее разрешение для соответствия требованиям 8K-видеосъемки.

Напомним, один из известных аналитиков удвоил слухи о линейке iPhone 17. Он сообщил, что новая серия получит обновленную 24-мегапиксельную фронтальную камеру.

Также мы писали, что известный инсайдер Марк Гурман рассказал о новых возможностях линейки iPhone 17. Он коснулся изменений, которые стоит ожидать во всех четырех моделях серии.