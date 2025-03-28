Что означает буква "і" в iPhone — история создания символа бренда Apple

Стив Джобс держит в руках первый iPhone. Фото: Kimberly White/REUTERS

Еще 9 января 2007 года Стив Джобс представил первый iPhone и совершил настоящий переворот на рынке мобильных телефонов. Во время презентации он отметил, что новый девайс выполняет три основные функции: сочетает широкоэкранный iPod с сенсорным управлением, является революционным мобильным телефоном и обеспечивает прорыв в сфере интернет-коммуникаций. Впрочем, многих интересовало, почему в названии присутствует именно буква "i".

Об этом пишет портал "Комментарии".

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Что означает буква "и" в iPhone

Она появляется не только в iPhone: компания Apple выпустила немало устройств с такой маркировкой — от iPad до iMac и iPod. Эта маленькая буква превратилась в символ бренда, однако не все знают ее первоначальное значение.

В 1997 году Стив Джобс вернулся в Apple, которая тогда была близка к банкротству. Уже в следующем году вышел iMac — революционный персональный компьютер, главной особенностью которого стал удобный доступ к Интернету. Джобс планировал назвать его MacMan, вдохновившись звучными брендами вроде Walkman и Pac-Man, но рекламный консультант Кен Сегал предложил вариант "iMac".

Во время презентации 6 мая 1998 года Стив Джобс объяснил, что буква "i" означает "интернет", но этот символ имел более широкое значение. Джобс расшифровал его несколькими английскими словами:

individual (индивидуальный);

instruct (обучать);

inform (информировать);

inspire (вдохновлять).

В конце концов, "i" стала многозначным символом философии Apple. После успеха iMac компания начала активно использовать эту приставку в названиях новых разработок. В 1999 году вышел первый портативный ноутбук Apple для массового рынка — iBook, а в 2001 появился iPod. В 2007 мир увидел iPhone, который сначала мог получить названия Mobi, TriPod, TelePod или даже iPad.

Напомним, Apple проведет событие WWDC 2025 9 июня, где представит iOS 19. Инсайдеры отмечают, что это будет одним из крупнейших обновлений в истории компании.

Также мы писали, что до сих пор смартфоны Apple не поддерживали запись видео в 8K. Один из инсайдеров утверждает, что компания все же планирует интегрировать эту функцию в iPhone 17.