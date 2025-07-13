Apple убрала фирменные наклейки из комплекта iPhone — что стало причиной

В руке наклейка с логотипом Apple. Фото: Unsplash

Apple десятилетиями вкладывала фирменные наклейки с надкушенным яблоком в коробки с новыми устройствами, превратив этот жест в культовый элемент бренда. В прошлом году компания начала постепенно изымать наклейки, объясняя это переходом на экологичную, полностью безпластиковую упаковку.

Об этом пишет SlashGear.

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Идея добавлять стикеры к продукции зародилась еще в 1977 году с выходом Apple II: фанаты охотно клеили логотип на самые разные поверхности, усиливая рекламу бренда. С годами появлялись черные, прозрачные и даже цветные версии, но, покупая устройство сегодня, большинство пользователей уже не находит ни одной наклейки.

Apple официально не выпускала пресс-релиз о прекращении "стикерной" традиции, однако во внутренних документах для сотрудников Apple Store объяснила, что отказ стартует с iPad и iPad Pro 2024 года и является частью глобальной инициативы по сокращению использования пластика в упаковке. Некоторые модели в том же году все еще содержали наклейки, а магазины получали отдельные партии для раздачи по просьбе клиентов — но только в официальных точках продаж, не у партнеров.

iPhone держался дольше всех: большинство аппаратов 2024 года еще имели стикеры, и перед сентябрьским стартом iPhone 16 Apple предупредила персонал, что новая линейка будет первой без логотипа в коробке — символическое завершение эры.

Несколько десятилетий стикеры помогали фанатам демонстрировать любовь к бренду, но сейчас экологические приоритеты значат для Apple больше ностальгии. Если же очень хочется украсить ноутбук или чемодан легендарным яблоком, стикер все еще можно попросить в официальном магазине — но в коробке нового iPhone его уже точно не будет.

Напомним, вне дома вы можете без колебаний подключить iPhone к чужому зарядному или публичной станции. Но такая мелочь может обернуться риском для ваших личных данных.

Также мы писали, что iPhone стал символом эпохи сенсорных смартфонов, но на этом пути Apple постепенно отказалась от знаковых элементов. Некоторые изменения прошли незаметно, а другие до сих пор вызывают ностальгию и споры.