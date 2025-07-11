Чи безпечно заряджати iPhone чужим кабелем — думка експертів

Зарядні кабелі для iPhone формату Lightning. Фото: Unsplash

Поза домом залишилися без кабелю для iPhone? Найімовірніше, ви без вагань під'єднаєтеся до чужого зарядного пристрою чи найближчої публічної станції. Але чи може така дрібниця обернутися проблемами для ваших особистих даних?

Про це пише SlashGear.

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Боротьба з "порожнім" акумулятором інколи штовхає нас користуватися чужими кабелями або доступними в кав'ярнях USB-портами. За останні роки з'явилося чимало застережень: мовляв, звичайний на вигляд кабель здатен "злити" весь вміст смартфона. Серед найпопулярніших прикладів — відео інфлюенсера Раяна Монтгомері в Instagram, де зловмисний кабель, під'єднаний до комп'ютера, миттєво завантажує дані з iPhone.

Втім, експерти наголошують: для більшості користувачів такий сценарій малоймовірний. По-перше, офіційно не зафіксовано жодного випадку "juice jacking" у громадських місцях. По-друге, сучасні iPhone мають кілька рівнів захисту. Щойно пристрій розпізнає USB-порт, що може передавати дані, на екрані з'являється запит "Довіряти цьому комп'ютеру?". Поки ви не натиснете "Так", зарядка не розпочнеться, а доступ до файлової системи буде заблоковано. Більшість публічних станцій призначені лише для живлення, тому шанс натрапити на скомпрометований порт майже нульовий.

Щоб перетворити звичайну зарядну станцію на інструмент злому, зловмисникові довелося б повністю її розібрати та встановити додаткове обладнання — заняття витратне й ризиковане. Тож, якщо ви користуєтеся кабелями перевірених брендів, уважно стежите за системними попередженнями та уникаєте підозрілих пристроїв, ваші дані залишаться у безпеці.

Нагадаємо, більшість користувачів має лише один Apple ID на iPhone, адже без нього не працює App Store і синхронізація з iCloud. Проте Apple дає змогу додати другий обліковий запис — наприклад, для розділення особистих і робочих покупок — щоправда, із певним обмеженням.

Також ми писали, що батарея iPhone поступово зношується, а нові функції на кшталт Apple Intelligence можуть скоротити її ресурс ще швидше. Щоб зберегти заряд, варто звернути увагу на налаштування та змінити деякі звички під час користування.