Безопасно ли заряжать iPhone чужим кабелем — мнение экспертов

Зарядные кабели для iPhone формата Lightning. Фото: Unsplash

Вне дома остались без кабеля для iPhone? Скорее всего, вы без колебаний подключитесь к чужому зарядному устройству или ближайшей публичной станции. Но может ли такая мелочь обернуться проблемами для ваших личных данных?

Об этом пишет SlashGear.

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Борьба с "пустым" аккумулятором иногда толкает нас пользоваться чужими кабелями или доступными в кафе USB-портами. За последние годы появилось немало предостережений: мол, обычный на вид кабель способен "слить" все содержимое смартфона. Среди самых популярных примеров — видео инфлюенсера Райана Монтгомери в Instagram, где злонамеренный кабель, подключенный к компьютеру, мгновенно загружает данные с iPhone.

Впрочем, эксперты отмечают: для большинства пользователей такой сценарий маловероятен. Во-первых, официально не зафиксировано ни одного случая "juice jacking" в общественных местах. Во-вторых, современные iPhone имеют несколько уровней защиты. Как только устройство распознает USB-порт, который может передавать данные, на экране появляется запрос "Доверять этому компьютеру?". Пока вы не нажмете "Да", зарядка не начнется, а доступ к файловой системе будет заблокирован. Большинство публичных станций предназначены только для питания, поэтому шанс наткнуться на скомпрометированный порт почти нулевой.

Чтобы превратить обычную зарядную станцию в инструмент взлома, злоумышленнику пришлось бы полностью ее разобрать и установить дополнительное оборудование — занятие затратное и рискованное. Поэтому, если вы пользуетесь кабелями проверенных брендов, внимательно следите за системными предупреждениями и избегаете подозрительных устройств, ваши данные останутся в безопасности.

Напомним, большинство пользователей имеет только один Apple ID на iPhone, ведь без него не работает App Store и синхронизация с iCloud. Однако Apple позволяет добавить вторую учетную запись — например, для разделения личных и рабочих покупок — правда, с определенным ограничением.

Также мы писали, что батарея iPhone постепенно изнашивается, а новые функции вроде Apple Intelligence могут сократить ее ресурс еще быстрее. Чтобы сохранить заряд, стоит обратить внимание на настройки и изменить некоторые привычки во время пользования.