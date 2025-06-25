Як налаштувати одразу два Apple ID на одному iPhone — інструкція

Смартфон Apple iPhone в руках. Фото: Unsplash

Більшість користувачів входить на iPhone лише з одним Apple ID, адже без нього не можна завантажити програми та синхронізувати дані в iCloud. Проте тим, хто хоче відокремити робочі й особисті покупки, Apple дозволяє додати другий обліковий запис, але з важливим обмеженням.

Про це пише SlashGear.

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Після першого налаштування iPhone основний Apple ID відповідає за iCloud, iMessage, FaceTime та інші сервіси. Другий обліковий запис можна під'єднати виключно для покупок в App Store та iTunes. Щоб зробити це, відкрийте App Store, натисніть піктограму профілю у правому верхньому куті й вийдіть зі свого облікового запису. Перезапустіть магазин, знову торкніться іконки профілю, оберіть "Увійти з Apple ID", натисніть "Не <Ваше ім'я>" і введіть дані другого акаунта, дотримуючись вказівок на екрані.

Після входу другий Apple ID працюватиме тільки для завантаження та оплати програм. Важливо пам'ятати, що додатки, встановлені через другий обліковий запис, оновлюються лише через нього, а спроба оплатити внутрішній контент іншим Apple ID завершиться повідомленням "Ця програма була придбана з іншим Apple ID". Уникнути подвійної плати допоможе Family Sharing — додайте обидва акаунти до однієї сімейної групи, щоб об'єднати покупки.

Переходячи на новий iPhone, доведеться знову вводити обидва облікові записи, інакше частина програм не відновиться. Якщо зазначені умови не створюють незручностей, мати два Apple ID на одному пристрої цілком реально.

Нагадаємо, батарея смартфона поступово зношується, а нові функції, як-от Apple Intelligence, можуть помітно скоротити час автономної роботи. Невеликі зміни в налаштуваннях та повсякденних звичках здатні суттєво подовжити тривалість роботи iPhone протягом дня.

Також ми писали, що iPhone з підтримкою NFC може не лише оплачувати покупки через Apple Pay, а й автоматизувати повсякденні дії. Для цього достатньо кількох доступних міток та базових налаштувань у застосунку "Команди".