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Можно ли использовать сразу два Apple ID на одном iPhone

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 16:12
Как настроить сразу два Apple ID на одном iPhone — инструкция
Смартфон Apple iPhone в руках. Фото: Unsplash
Ключові моменти Как настроить два Apple ID на одном устройстве

Большинство пользователей входит на iPhone только с одним Apple ID, ведь без него нельзя загрузить программы и синхронизировать данные в iCloud. Однако тем, кто хочет отделить рабочие и личные покупки, Apple позволяет добавить вторую учетную запись, но с важным ограничением.

Об этом пишет SlashGear.

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Как настроить два Apple ID на одном устройстве

После первой настройки iPhone основной Apple ID отвечает за iCloud, iMessage, FaceTime и другие сервисы. Вторую учетную запись можно подключить исключительно для покупок в App Store и iTunes. Чтобы сделать это, откройте App Store, нажмите пиктограмму профиля в правом верхнем углу и выйдите из своей учётной записи. Перезапустите магазин, снова коснитесь иконки профиля, выберите "Войти с Apple ID", нажмите "Не <Ваше имя>" и введите данные второго аккаунта, следуя указаниям на экране.

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После входа второй Apple ID будет работать только для загрузки и оплаты приложений. Важно помнить, что приложения, установленные через вторую учетную запись, обновляются только через нее, а попытка оплатить внутренний контент другим Apple ID завершится сообщением "Эта программа была приобретена с другим Apple ID". Избежать двойной платы поможет Family Sharing — добавьте оба аккаунта в одну семейную группу, чтобы объединить покупки.

Переходя на новый iPhone, придется снова вводить обе учетные записи, иначе часть программ не восстановится. Если указанные условия не создают неудобств, иметь два Apple ID на одном устройстве вполне реально.

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Напомним, батарея смартфона постепенно изнашивается, а новые функции, например Apple Intelligence, могут заметно сократить время автономной работы. Небольшие изменения в настройках и повседневных привычках способны существенно продлить продолжительность работы iPhone в течение дня.

Также мы писали, что iPhone с поддержкой NFC может не только оплачивать покупки через Apple Pay, но и автоматизировать повседневные действия. Для этого достаточно нескольких доступных меток и базовых настроек в приложении "Команды".

Apple iPhone покупки функции аккаунт
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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