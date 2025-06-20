Як зберегти акумулятор iPhone — 5 простих налаштувань

Смартфон iPhone в руках. Фото: Unsplash

Батарея будь-якого смартфона поступово зношується, а нові можливості на кшталт Apple Intelligence здатні виснажувати її ще швидше, особливо під час відеознімання чи роботи з "важкими" графічними додатками. Прості налаштування й невеликі зміни у звичках користування можуть суттєво подовжити час роботи iPhone протягом дня.

Про це пише OBOZ.ua.

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Потокові відеосервіси, навігаційні додатки та ігри з інтенсивною графікою найпомітніше садять батарею. Якщо телефон нагрівається під час роботи з певною програмою, це сигнал про підвищене енергоспоживання. Зайдіть у "Налаштування" — "Акумулятор", щоб переглянути докладну статистику та отримати системні поради в розділі "Статистика та пропозиції".

Скоротіть або обмежте використання "ненажерливих" додатків

Соцмережі на кшталт TikTok чи Instagram можуть істотно зменшити тривалість автономної роботи. Щоб мінімізувати їхній вплив, видаліть застосунок, перемістіть його в окрему теку або встановіть ліміти через "Налаштування" — "Час екрана" — "Обмеження програм".

Зменште яскравість дисплея й прискорте автоблокування

Підсвічування екрана — один із головних "пожирачів" заряду. Відрегулювати яскравість можна у "Центрі керування" (проведіть пальцем вниз із правого верхнього кута) або через "Налаштування" — "Дисплей та яскравість". Також варто скоротити час до автоблокування, щоб екран не світився даремно.

Увімкніть режим низького енергоспоживання

Функція зменшує фонову активність, приглушує яскравість і тимчасово відключає деякі можливості, наприклад, "Завжди ввімкнено". Зазвичай режим активується автоматично на 20%, але його можна увімкнути в будь-який момент вручну: "Налаштування" — "Акумулятор" — "Режим низького енергоспоживання".

Коли слід замінити акумулятор

З роками батарея втрачає місткість і перестає витримувати повний день роботи. Перейдіть у "Налаштування" — "Акумулятор" — "Стан акумулятора", щоб дізнатися максимальну місткість і кількість циклів заряджання. Apple радить замінювати елемент, коли показник опускається нижче 80%, адже старий акумулятор може навіть розбухнути й пошкодити внутрішні компоненти.

Нагадаємо, перші припущення про сумісність iOS 26 з'явилися задовго до офіційного анонсу, і досі Apple не надала остаточного списку підтримуваних моделей. Однак інсайдерські джерела вже натякають на ймовірний список моделей.

Також ми писали, що Apple не вперше уникає чітких дедлайнів щодо розвитку Siri. Цього разу компанія знову обмежилася формулюванням, яке залишає простір для гнучкої інтерпретації термінів випуску нової версії голосового асистента.