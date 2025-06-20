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5 настроек, которые помогут сохранить батарею iPhone

20 июня 2025 05:12
Владимир Мололкин - редактор
Как сохранить аккумулятор iPhone — 5 простых настроек
Смартфон iPhone в руках. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Батарея любого смартфона постепенно изнашивается, а новые возможности вроде Apple Intelligence способны истощать ее еще быстрее, особенно во время видеосъемки или работы с "тяжелыми" графическими приложениями. Простые настройки и небольшие изменения в привычках пользования могут существенно продлить время работы iPhone в течение дня.

Об этом пишет OBOZ.ua.

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Потоковые видеосервисы, навигационные приложения и игры с интенсивной графикой заметно сажают батарею. Если телефон нагревается при работе с определенной программой, это сигнал о повышенном энергопотреблении. Зайдите в "Настройки" — "Аккумулятор", чтобы просмотреть подробную статистику и получить системные советы в разделе "Статистика и предложения".

Сократите или ограничьте использование "прожорливых" приложений

Соцсети вроде TikTok или Instagram могут существенно уменьшить продолжительность автономной работы. Чтобы минимизировать их влияние, удалите приложение, переместите его в отдельную папку или установите лимиты через "Настройки" — "Время экрана" — "Ограничения программ".

Уменьшите яркость дисплея и ускорьте автоблокировку

Подсветка экрана — один из главных "пожирателей" заряда. Отрегулировать яркость можно в "Центре управления" (проведите пальцем вниз из правого верхнего угла) или через "Настройки" — "Дисплей и яркость". Также стоит сократить время до автоблокировки, чтобы экран не светился впустую.

Включите режим низкого энергопотребления

Функция уменьшает фоновую активность, приглушает яркость и временно отключает некоторые возможности, например, "Всегда включено". Обычно режим активируется автоматически на 20%, но его можно включить в любой момент вручную: "Настройки" — "Аккумулятор" — "Режим низкого энергопотребления".

Когда следует заменить аккумулятор

С годами батарея теряет емкость и перестает выдерживать полный день работы. Перейдите в "Настройки" — "Аккумулятор" — "Состояние аккумулятора", чтобы узнать максимальную ёмкость и количество циклов зарядки. Apple советует заменять элемент, когда показатель опускается ниже 80%, ведь старый аккумулятор может даже разбухнуть и повредить внутренние компоненты.

Напомним, первые предположения о совместимости iOS 26 появились задолго до официального анонса, и до сих пор Apple не предоставила окончательного списка поддерживаемых моделей. Однако инсайдерские источники уже намекают на вероятный список моделей.

Также мы писали, что Apple не впервые избегает четких дедлайнов по развитию Siri. На этот раз компания снова ограничилась формулировкой, которая оставляет пространство для гибкой интерпретации сроков выпуска новой версии голосового ассистента.

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