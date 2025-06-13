Розумна Siri не з'явиться в цьому році — коли Apple планує представити нові функції

Активований голосовий помічник Siri на екрані iPhone. Фото: Unsplash

У березневому повідомленні Apple зазначала, що сподівається впровадити розширені функції Siri протягом наступного року, не пояснюючи, чи йдеться про кінець 2025 року, чи про 12-місячний період з моменту оголошення. Під час презентації на WWDC керівники знову використали таку ж розпливчасту формулу, пообіцявши поділитися подробицями протягом року.

Про це пише 9to5Mac.

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Точніший прогноз пролунав у новому відеоінтерв'ю для Tom’s Guide, де менеджер із маркетингу Грег "Джоз" Джозв'як та керівник програмного забезпечення Крейг Федерігі відповіли на запитання журналіста Марка Спунауера. Двічі почувши уточнення "чи можна написати, що оновлення прийде у 2026 році", Федерігі спершу пояснив причини затримки, але дати не назвав. Повторне запитання взяв на себе Джозв'як і коротко підтвердив: "Так, саме це ми й сказали".

Відтак на появу "більш особистої" Siri восени разом з iOS 26, 26.1 чи навіть 26.2 сподіватися не варто. Ймовірнішою виглядає весняна версія iOS 26.4, хоча Apple офіційно не називає конкретного номера складання.

У топкоментарі читач із ніком Blurft нагадав, що функції рекламувалися ще півтора року тому як "незабаром доступні", а тепер виходить, що на них доведеться чекати щонайменше 18 місяців після анонсу. Автор допису закликав компанію вибачитися перед власниками сумісних пристроїв і, за аналогією з минулими ситуаціями — зниженням ціни на перший iPhone та безплатними чохлами для iPhone 4, — запропонувати компенсацію.

Нагадаємо, хоча Apple не поспішала з впровадженням ШІ, останнім часом компанія демонструє амбіції в цьому напрямі. За даними Bloomberg, у Купертіно активно випробовують власного чат-асистента, і деякі топменеджери вже прирівнюють його до ChatGPT найновіших версій.

Також ми писали, що Apple, яка послідовно підкреслює свою відданість захисту персональних даних, погодилася на компенсацію в розмірі 95 мільйонів доларів у межах позову. Компанію звинуватили в тому, що Siri нібито фіксувала розмови без згоди користувачів.