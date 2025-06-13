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Apple подтвердила, что новую Siri снова не выпустят в этом году

13 июня 2025 15:04
Владимир Мололкин - редактор
Умная Siri не появится в этом году — когда Apple планирует представить новые функции
Активированный голосовой помощник Siri на экране iPhone. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

В мартовском сообщении Apple отмечала, что надеется внедрить расширенные функции Siri в течение следующего года, не объясняя, идет ли речь о конце 2025 года, или о 12-месячном периоде с момента объявления. Во время презентации на WWDC руководители снова использовали такую же расплывчатую формулу, пообещав поделиться подробностями в течение года.

Об этом пишет 9to5Mac.

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Более точный прогноз прозвучал в новом видеоинтервью для Tom's Guide, где менеджер по маркетингу Грег "Джоз" Джозвяк и руководитель программного обеспечения Крейг Федериги ответили на вопросы журналиста Марка Спунауэра. Дважды услышав уточнение "можно ли написать, что обновление придет в 2026 году", Федериги сначала объяснил причины задержки, но даты не назвал. Повторный вопрос взял на себя Джозвяк и коротко подтвердил: "Да, именно это мы и сказали".

Поэтому на появление "более личной" Siri осенью вместе с iOS 26, 26.1 или даже 26.2 надеяться не стоит. Более вероятной выглядит весенняя версия iOS 26.4, хотя Apple официально не называет конкретного номера сборки.

В топ-комментарии читатель с ником Blurft напомнил, что функции рекламировались еще полтора года назад как "вскоре доступны", а теперь получается, что их придется ждать не менее 18 месяцев после анонса. Автор поста призвал компанию извиниться перед владельцами совместимых устройств и, по аналогии с прошлыми ситуациями — снижением цены на первый iPhone и бесплатными чехлами для iPhone 4, — предложить компенсацию.

Напомним, хотя Apple не спешила с внедрением ИИ, в последнее время компания демонстрирует амбиции в этом направлении. По данным Bloomberg, в Купертино активно испытывают собственного чат-ассистента, и некоторые топ-менеджеры уже приравнивают его к ChatGPT самых новых версий.

Также мы писали, что Apple, которая последовательно подчеркивает свою приверженность защите персональных данных, согласилась на компенсацию в размере 95 миллионов долларов в рамках иска. Компанию обвинили в том, что Siri якобы фиксировала разговоры без согласия пользователей.

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