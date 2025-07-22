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Головна Технології Подвійне постукування на iPhone — як увімкнути корисну функцію

Подвійне постукування на iPhone — як увімкнути корисну функцію

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 05:12
Як увімкнути функцію подвійного постукування на iPhone — інструкція
Смартфон iPhone в руках. Фото: Unsplash

Функція Back Tap, що з'явилася в iOS 14, дає змогу виконувати дії на iPhone подвійним або потрійним постукуванням по задній панелі — без жодних жестів на екрані. Вона прихована в налаштуваннях доступності, але після ввімкнення спрощує щоденні задачі — від зняття скриншотів до запуску ярликів.

Про це пише SlashGear.

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Відкрийте "Параметри" — "Універсальний доступ" — "Дотик" і прокрутіть униз до пункту "Постукування ззаду". Обравши "Подвійне постукування", призначте потрібну дію: зробити скриншот, заблокувати екран, вимкнути звук, увімкнути Live Captions чи запустити власний ярлик. Для другої команди можна так само активувати "Потрійне постукування".

Після налаштування досить чітко й швидко постукати по верхній або центральній частині корпуса — датчики руху фіксують жест навіть під більшістю чохлів, тож знімати їх не доведеться. Ритм легко запам'ятати: кілька спроб — і жест стає інтуїтивним. Повернутися в меню "Постукування ззаду" можна будь‑коли, щоб змінити або вимкнути призначені дії.

Якщо система не реагує, перевірте, чи ваш iPhone 8 або новіший працює на iOS 14 чи пізнішій версії — на старіших моделях пункту не буде. Щільні протиударні чохли іноді блокують сенсори, тому для тесту зніміть їх. Подвійне постукування має бути коротким, але достатньо відчутним. У разі потреби перезапустіть смартфон — інколи це розв'язує проблему.

Нагадаємо, Apple роками вкладала у коробки з технікою фірмові наліпки з логотипом компанії, які стали символом бренду. Та в межах екомісії компанія почала відмовлятися від цієї традиції, прибираючи наклейки з пакування.

Також ми писали, що від першого iPhone минуло понад 18 років, і кожна нова модель не обходиться без дрібних технічних нюансів. Іноді навіть найсвіжіший смартфон Apple починає "гальмувати", але проблему часто вирішує звичайне перезавантаження.

Apple iPhone iOS користувачі функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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