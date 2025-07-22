Как включить функцию двойного постукивания на iPhone — инструкция

Смартфон iPhone в руках. Фото: Unsplash

Функция Back Tap, появившаяся в iOS 14, позволяет выполнять действия на iPhone двойным или тройным постукиванием по задней панели — без всяких жестов на экране. Она скрыта в настройках доступности, но после включения упрощает ежедневные задачи — от снятия скриншотов до запуска ярлыков.

Об этом пишет SlashGear.

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Как включить и настроить двойное постукивание

Откройте "Параметры" — "Универсальный доступ" — "Прикосновение" и прокрутите вниз до пункта "Постукивание сзади". Выбрав "Двойное постукивание", назначьте нужное действие: сделать скриншот, заблокировать экран, выключить звук, включить Live Captions или запустить собственный ярлык. Для второй команды можно так же активировать "Тройное постукивание".

После настройки достаточно четко и быстро постучать по верхней или центральной части корпуса — датчики движения фиксируют жест даже под большинством чехлов, так что снимать их не придется. Ритм легко запомнить: несколько попыток — и жест становится интуитивным. Вернуться в меню "Постукивание сзади" можно в любой момент, чтобы изменить или отключить назначенные действия.

Если система не реагирует, проверьте, работает ли ваш iPhone 8 или новее на iOS 14 или более поздней версии — на старых моделях пункта не будет. Плотные противоударные чехлы иногда блокируют сенсоры, поэтому для теста снимите их. Двойное постукивание должно быть коротким, но достаточно ощутимым. В случае необходимости перезапустите смартфон — иногда это решает проблему.

Напомним, Apple годами вкладывала в коробки с техникой фирменные наклейки с логотипом компании, которые стали символом бренда. Но в рамках экомиссии компания начала отказываться от этой традиции, убирая наклейки с упаковки.

Также мы писали, что с первого iPhone прошло более 18 лет, и каждая новая модель не обходится без мелких технических нюансов. Иногда даже самый свежий смартфон Apple начинает "тормозить", но проблему часто решает обычная перезагрузка.