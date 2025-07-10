Цей простий ритуал може захистити ваш iPhone — що потрібно зробити

Смартфон iPhone в руках. Фото: Unsplash

Понад 18 років тому Стів Джобс уперше показав iPhone, і відтоді Apple випускає нову модель майже щороку. Водночас навіть найновіший iPhone не застрахований від дрібних збоїв, які нерідко зникають після простого перезавантаження.

Про це пише SlashGear.

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Чому та як часто потрібно перезавантажувати iPhone

Навіть якщо ваш смартфон здається "вічним", із часом його оперативна пам'ять засмічується, що проявляється у підвисаннях чи зниженні швидкості роботи. Коли ви перезавантажуєте пристрій, зайві дані очищуються, а система знову отримує вільні ресурси.

Коротке вимкнення стирає тимчасово закріплені у пам'яті експлойти та ускладнює хакерам реалізацію фішингових або "нульових кліків". Важливо, що це лише базовий захід: слід також уникати підозрілих посилань і не встановлювати файли з ненадійних ресурсів.

Частота перезавантажень залежить від вашої моделі. Актуальні покоління — на кшталт серії iPhone 16 — отримують регулярні оновлення безпеки, тому їм здебільшого вистачає перезавантаження у разі помітних глюків. Старіші пристрої, наприклад, iPhone X, вже не мають підтримки Apple і стають привабливішими для зловмисників, а їхнє слабше "залізо" швидше вичерпує ресурси. Якщо у вас саме такий апарат, варто робити перезапуск щонайменше раз на тиждень або одразу, щойно помітите дивну поведінку.

Щоб перезавантажити iPhone безпечним шляхом, відкрийте "Налаштування", перейдіть у "Загальні" й оберіть "Вимкнути". Пересуньте повзунок, зачекайте кілька секунд і затисніть кнопку живлення, доки на екрані не з'явиться логотип Apple. Якщо пристрій "завис", скористайтеся примусовим перезапуском — така комбінація клавіш залежить від моделі, але завжди доступна в офіційній інструкції.

Нагадаємо, акумулятор iPhone з часом зношується, а нові функції на кшталт Apple Intelligence здатні пришвидшити цей процес, особливо під час відеознімання чи обробки графіки. Але навіть кілька змін у налаштуваннях і звичках користувача можуть помітно продовжити час автономної роботи.

Також ми писали, що адаптація до iOS після Android може здатися складною, але вже за кілька днів інтерфейс Apple розкриває свою логіку та стає зручним і зрозумілим для більшості користувачів.