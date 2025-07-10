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Главная Технологии Почему iPhone нужно перезагружать чаще, чем кажется

Почему iPhone нужно перезагружать чаще, чем кажется

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 05:12
Этот простой ритуал может защитить ваш iPhone — что нужно сделать
Смартфон iPhone в руках. Фото: Unsplash

Более 18 лет назад Стив Джобс впервые показал iPhone, и с тех пор Apple выпускает новую модель почти каждый год. В то же время даже самый новый iPhone не застрахован от мелких сбоев, которые нередко исчезают после простой перезагрузки.

Об этом пишет SlashGear.

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Даже если ваш смартфон кажется "вечным", со временем его оперативная память засоряется, что проявляется в подвисаниях или снижении скорости работы. Когда вы перезагружаете устройство, лишние данные очищаются, а система снова получает свободные ресурсы.

Короткое отключение стирает временно закрепленные в памяти эксплойты и затрудняет хакерам реализацию фишинговых или "нулевых кликов". Важно, что это лишь базовая мера: следует также избегать подозрительных ссылок и не устанавливать файлы с ненадежных ресурсов.

Частота перезагрузок зависит от вашей модели. Актуальные поколения — вроде серии iPhone 16 — получают регулярные обновления безопасности, поэтому им в основном хватает перезагрузки в случае заметных глюков. Более старые устройства, например, iPhone X, уже не имеют поддержки Apple и становятся более привлекательными для злоумышленников, а их более слабое "железо" быстрее исчерпывает ресурсы. Если у вас именно такой аппарат, стоит делать перезапуск минимум раз в неделю или сразу, как только заметите странное поведение.

Чтобы перезагрузить iPhone безопасным путем, откройте "Настройки", перейдите в "Общие" и выберите "Выключить". Передвиньте ползунок, подождите несколько секунд и зажмите кнопку питания, пока на экране не появится логотип Apple. Если устройство "зависло", воспользуйтесь принудительным перезапуском — такая комбинация клавиш зависит от модели, но всегда доступна в официальной инструкции.

Напомним, аккумулятор iPhone со временем изнашивается, а новые функции вроде Apple Intelligence способны ускорить этот процесс, особенно во время видеосъемки или обработки графики. Но даже несколько изменений в настройках и привычках пользователя могут заметно продлить время автономной работы.

Также мы писали, что адаптация к iOS после Android может показаться сложной, но уже через несколько дней интерфейс Apple раскрывает свою логику и становится удобным и понятным для большинства пользователей.

Apple телефоны iPhone смартфон операционная система перезагрузка
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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