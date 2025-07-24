Скидання мережевих налаштувань на iPhone — як усунути проблеми з мобільним інтернетом

Смартфон Apple iPhone в руках. Фото: Pexels

Несправний Wi‑Fi або мобільний інтернет на iPhone часто вирішується простим перезавантаженням, але цей спосіб допомагає не завжди. У таких випадках системні адміністратори радять виконати скидання мережевих налаштувань, яке повертає роботу бездротових інтерфейсів до норми без втрати особистих даних.

Про це пише iTechua.

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Як скинути мережеві налаштування на iPhone

Більшість користувачів стикається з періодичними збоями Wi‑Fi, Bluetooth або мобільного зв'язку, і повне скидання мережі є одним із найефективніших способів їх усунути. Під час процедури видаляються збережені мережі Wi‑Fi, паролі, конфігурації VPN, параметри стільникових даних і пристрої Bluetooth, тож після перезапуску доведеться під'єднатися до них заново.

Щоб скористатися функцією, потрібно відкрити "Параметри", перейти до розділу "Загальні", натиснути "Перенести чи скинути iPhone", обрати "Скинути" й вибрати пункт "Скинути налаштування мережі". Після підтвердження дії за допомогою коду блокування iPhone перезавантажиться, а користувач зможе знову налаштувати Wi‑Fi та інші бездротові інтерфейси без зайвих проблем.

Нагадаємо, камера iPhone — одна з найчутливіших функцій, і чимало застосунків отримують до неї доступ, щойно ви надаєте дозвіл. Щоб захистити приватність, варто регулярно переглядати список програм, які можуть знімати фото чи відео, і за потреби обмежувати їхні права.

Також ми писали, що функція Back Tap, доступна з iOS 14, дозволяє виконувати дії подвійним або потрійним постукуванням по задній панелі iPhone. Вона прихована в налаштуваннях доступності, але після активації значно спрощує повсякденне користування смартфоном.