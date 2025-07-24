Скидання мережевих налаштувань на iPhone — як усунути проблеми з мобільним інтернетом

Як виправити проблеми з інтернетом на iPhone за одну хвилину
Несправний Wi‑Fi або мобільний інтернет на iPhone часто вирішується простим перезавантаженням, але цей спосіб допомагає не завжди. У таких випадках системні адміністратори радять виконати скидання мережевих налаштувань, яке повертає роботу бездротових інтерфейсів до норми без втрати особистих даних.
Про це пише iTechua.
Як скинути мережеві налаштування на iPhone
Більшість користувачів стикається з періодичними збоями Wi‑Fi, Bluetooth або мобільного зв'язку, і повне скидання мережі є одним із найефективніших способів їх усунути. Під час процедури видаляються збережені мережі Wi‑Fi, паролі, конфігурації VPN, параметри стільникових даних і пристрої Bluetooth, тож після перезапуску доведеться під'єднатися до них заново.
Щоб скористатися функцією, потрібно відкрити "Параметри", перейти до розділу "Загальні", натиснути "Перенести чи скинути iPhone", обрати "Скинути" й вибрати пункт "Скинути налаштування мережі". Після підтвердження дії за допомогою коду блокування iPhone перезавантажиться, а користувач зможе знову налаштувати Wi‑Fi та інші бездротові інтерфейси без зайвих проблем.
Нагадаємо, камера iPhone — одна з найчутливіших функцій, і чимало застосунків отримують до неї доступ, щойно ви надаєте дозвіл. Щоб захистити приватність, варто регулярно переглядати список програм, які можуть знімати фото чи відео, і за потреби обмежувати їхні права.
Також ми писали, що функція Back Tap, доступна з iOS 14, дозволяє виконувати дії подвійним або потрійним постукуванням по задній панелі iPhone. Вона прихована в налаштуваннях доступності, але після активації значно спрощує повсякденне користування смартфоном.
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