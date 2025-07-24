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Главная Технологии Как исправить проблемы с интернетом на iPhone за одну минуту

Как исправить проблемы с интернетом на iPhone за одну минуту

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 14:22
Сброс сетевых настроек на iPhone - как устранить проблемы с мобильным интернетом
Смартфон Apple iPhone в руках. Фото: Pexels

Неисправный Wi-Fi или мобильный интернет на iPhone часто решается простой перезагрузкой, но этот способ помогает не всегда. В таких случаях системные администраторы советуют выполнить сброс сетевых настроек, который возвращает работу беспроводных интерфейсов к норме без потери личных данных.

Об этом пишет iTechua.

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Как сбросить сетевые настройки на iPhone

Большинство пользователей сталкивается с периодическими сбоями Wi-Fi, Bluetooth или мобильной связи, и полный сброс сети является одним из самых эффективных способов их устранить. Во время процедуры удаляются сохраненные сети Wi-Fi, пароли, конфигурации VPN, параметры сотовых данных и устройства Bluetooth, так что после перезапуска придется подключиться к ним заново.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно открыть "Параметры", перейти в раздел "Общие", нажать "Перенести или сбросить iPhone", выбрать "Сбросить" и выбрать пункт "Сбросить настройки сети". После подтверждения действия с помощью кода блокировки iPhone перезагрузится, а пользователь сможет снова настроить Wi-Fi и другие беспроводные интерфейсы без лишних проблем.

Напомним, камера iPhone — одна из самых чувствительных функций, и многие приложения получают к ней доступ, как только вы даете разрешение. Чтобы защитить приватность, стоит регулярно просматривать список программ, которые могут снимать фото или видео, и при необходимости ограничивать их права.

Также мы писали, что функция Back Tap, доступная с iOS 14, позволяет выполнять действия двойным или тройным постукиванием по задней панели iPhone. Она скрыта в настройках доступности, но после активации значительно упрощает повседневное пользование смартфоном.

Apple iPhone мобильный интернет WiFi функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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