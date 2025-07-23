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Як вимкнути доступ до камери на iPhone для зайвих застосунків

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 05:12
Як перевірити доступ застосунків до камери iPhone — інструкція
Камера смартфона Apple iPhone. Фото: Unsplash

Камера iPhone — одна з найчутливіших функцій смартфона, і багато застосунків отримують до неї доступ, щойно ви надаєте дозвіл. Щоб захистити приватність, варто переглянути список програм, які можуть робити фото чи відео, і за потреби відібрати ці дозволи.

Про це пише SlashGear.

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Як перевірити, які застосунки мають доступ до камери

У налаштуваннях iOS легко знайти повний перелік програм, що коли‑небудь просили доступ до камери, і миттєво змінити їхні дозволи:

  • відкрийте "Налаштування" на iPhone;
  • прогорніть униз і натисніть "Конфіденційність та безпека";
  • оберіть "Камера";
  • перегляньте список застосунків, що запитували доступ;
  • перемкніть тумблер поруч із кожним застосунком, щоб увімкнути або вимкнути дозвіл.

Зелений перемикач означає, що програма може користуватися камерою, поки вона відкрита. Якщо вимкнути дозвіл, застосунок не зможе знімати, доки ви знову не надасте доступ. Ті програми, що не з'являються у списку, камеру ніколи не запитували. Під час активного використання камери вгорі екрана засвітиться зелений індикатор, а в Control Center з'явиться повідомлення, якщо камера використовувалася нещодавно.

Нагадаємо, функція Back Tap, що з'явилася в iOS 14, дозволяє виконувати дії на iPhone подвійним або потрійним постукуванням по задній панелі — без дотиків до екрана. Вона прихована в налаштуваннях доступності й значно спрощує щоденні завдання.

Також ми писали, що Apple десятиліттями вкладала фірмові наліпки з надкушеним яблуком у коробки з новими гаджетами. Однак минулого року компанія почала відмовлятися від них, аргументуючи це екологічним переходом на безпластикову упаковку.

Apple iPhone смартфон безпека камера функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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