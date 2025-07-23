Как проверить доступ приложений к камере iPhone — инструкция

Камера смартфона Apple iPhone. Фото: Unsplash

Камера iPhone — одна из самых чувствительных функций смартфона, и многие приложения получают к ней доступ, как только вы предоставляете разрешение. Чтобы защитить приватность, стоит просмотреть список программ, которые могут делать фото или видео, и при необходимости отобрать эти разрешения.

Об этом пишет SlashGear.

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В настройках iOS легко найти полный перечень программ, которые когда-либо просили доступ к камере, и мгновенно изменить их разрешения:

откройте "Настройки" на iPhone;

пролистайте вниз и нажмите "Конфиденциальность и безопасность";

выберите "Камера";

просмотрите список приложений, которые запрашивали доступ;

переключите тумблер рядом с каждым приложением, чтобы включить или выключить разрешение.

Зеленый переключатель означает, что приложение может пользоваться камерой, пока она открыта. Если отключить разрешение, приложение не сможет снимать, пока вы снова не предоставите доступ. Те приложения, которые не появляются в списке, камеру никогда не запрашивали. Во время активного использования камеры вверху экрана загорится зеленый индикатор, а в Control Center появится сообщение, если камера использовалась недавно.

Напомним, функция Back Tap, появившаяся в iOS 14, позволяет выполнять действия на iPhone двойным или тройным постукиванием по задней панели — без прикосновений к экрану. Она скрыта в настройках доступности и значительно упрощает ежедневные задачи.

Также мы писали, что Apple десятилетиями вкладывала фирменные наклейки с надкушенным яблоком в коробки с новыми гаджетами. Однако в прошлом году компания начала отказываться от них, аргументируя это экологическим переходом на безпластиковую упаковку.