Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Технологии arrow Почему флагманские смартфоны отказываются от слота microSD arrow

Почему флагманские смартфоны отказываются от слота microSD

17 июня 2025 14:47
Владимир Мололкин - редактор
Смартфоны без microSD — почему карточки памяти постепенно исчезают
Карточки памяти формата microSD. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Функционал, который до недавнего времени считался "обязательным" даже в премиальных моделях, исчез почти незаметно. Сегодня большинство топовых устройств выходят на рынок без разъема для карт памяти, и на это есть несколько веских причин.

Об этом пишет ITsider.

Реклама
Читайте также:

Почему исчезли разъемы для карт памяти в смартфонах

Специалисты отмечают, что внутреннее хранилище работает значительно быстрее microSD: при запуске приложений, установленных непосредственно на карту, замедление становится особенно заметным. К тому же сами карточки чаще выходят из строя и могут создавать дополнительные "дыры" в безопасности устройства.

Маркетинговый фактор тоже никуда не исчез. Отказываясь от слота, бренды поощряют пользователей выбирать версии с большим объемом встроенной памяти. Разница в цене между модификациями на 128 ГБ и 512 ГБ легко достигает нескольких десятков тысяч гривен, хотя себестоимость дополнительных гигабайтов для производителя в разы ниже. В результате средний чек растет, а владельцы гаджетов все охотнее переходят на облачные сервисы, которые также приносят компаниям прибыль.

Свою роль играет и конструкция. Отказ от внешнего слота позволяет уменьшить корпус, лучше изолировать его от влаги и снизить риск механических повреждений. В бюджетном сегменте microSD еще встречаются, однако общая тенденция намекает, что вскоре и там может не остаться места для дополнительных карточек.

Напомним, нехватка свободного места на смартфоне — одна из самых распространенных проблем среди пользователей Android и iPhone. В то же время существуют простые методы, которые позволяют быстро освободить память без ущерба для важных файлов.

Также мы писали, что одной из главных причин стремительного заполнения памяти является Viber: приложение накапливает немало временных файлов, которые не удаляются автоматически. Однако очистить кэш можно самостоятельно — и это не затронет ни одной фотографии или сообщения.

телефоны гаджеты смартфон память функции
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации