Смартфоны без microSD — почему карточки памяти постепенно исчезают

Карточки памяти формата microSD. Фото: Unsplash

Функционал, который до недавнего времени считался "обязательным" даже в премиальных моделях, исчез почти незаметно. Сегодня большинство топовых устройств выходят на рынок без разъема для карт памяти, и на это есть несколько веских причин.

Об этом пишет ITsider.

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Специалисты отмечают, что внутреннее хранилище работает значительно быстрее microSD: при запуске приложений, установленных непосредственно на карту, замедление становится особенно заметным. К тому же сами карточки чаще выходят из строя и могут создавать дополнительные "дыры" в безопасности устройства.

Маркетинговый фактор тоже никуда не исчез. Отказываясь от слота, бренды поощряют пользователей выбирать версии с большим объемом встроенной памяти. Разница в цене между модификациями на 128 ГБ и 512 ГБ легко достигает нескольких десятков тысяч гривен, хотя себестоимость дополнительных гигабайтов для производителя в разы ниже. В результате средний чек растет, а владельцы гаджетов все охотнее переходят на облачные сервисы, которые также приносят компаниям прибыль.

Свою роль играет и конструкция. Отказ от внешнего слота позволяет уменьшить корпус, лучше изолировать его от влаги и снизить риск механических повреждений. В бюджетном сегменте microSD еще встречаются, однако общая тенденция намекает, что вскоре и там может не остаться места для дополнительных карточек.

Напомним, нехватка свободного места на смартфоне — одна из самых распространенных проблем среди пользователей Android и iPhone. В то же время существуют простые методы, которые позволяют быстро освободить память без ущерба для важных файлов.

Также мы писали, что одной из главных причин стремительного заполнения памяти является Viber: приложение накапливает немало временных файлов, которые не удаляются автоматически. Однако очистить кэш можно самостоятельно — и это не затронет ни одной фотографии или сообщения.