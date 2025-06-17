Смартфони без microSD — чому картки пам'яті поступово зникають

Картки пам'яті формату microSD. Фото: Unsplash

Функціонал, що донедавна вважався "обов'язковим" навіть у преміальних моделях, зник майже непомітно. Сьогодні більшість топових пристроїв виходять на ринок без роз'єму для карт пам'яті, і на це є кілька вагомих причин.

Про це пише ITsider.

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Фахівці наголошують, що внутрішнє сховище працює значно швидше за microSD: під час запуску додатків, встановлених безпосередньо на карту, уповільнення стає особливо помітним. До того ж самі картки частіше виходять з ладу й можуть створювати додаткові "дірки" в безпеці пристрою.

Маркетинговий чинник теж нікуди не зник. Відмовляючись від слота, бренди заохочують користувачів обирати версії з більшим обсягом вбудованої пам'яті. Різниця в ціні між модифікаціями на 128 ГБ і 512 ГБ легко сягає кількох десятків тисяч гривень, хоча собівартість додаткових гігабайтів для виробника у рази нижча. У результаті середній чек зростає, а власники гаджетів усе охочіше переходять на хмарні сервіси, що також приносять компаніям прибуток.

Свою роль відіграє й конструкція. Відмова від зовнішнього слота дозволяє зменшити корпус, краще ізолювати його від вологи та знизити ризик механічних ушкоджень. У бюджетному сегменті microSD ще зустрічаються, однак загальна тенденція натякає, що невдовзі й там може не лишитися місця для додаткових карток.

Нагадаємо, нестача вільного місця на смартфоні — одна з найпоширеніших проблем серед користувачів Android і iPhone. Водночас існують прості методи, які дозволяють швидко звільнити пам'ять без шкоди для важливих файлів.

Також ми писали, що однією з головних причин стрімкого заповнення пам'яті є Viber: застосунок накопичує чимало тимчасових файлів, які не видаляються автоматично. Проте очистити кеш можна самостійно — і це не зачепить жодної фотографії чи повідомлення.