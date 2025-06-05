Viber забиває пам'ять смартфона — як очистити кеш за хвилину

Месенджер Viber на екрані смартфона. Фото: скриншот/YouTube

Смартфон може втрачати до гігабайта пам'яті за тиждень, і найчастіше винуватцем стає Viber: месенджер безконтрольно накопичує тимчасові файли. Видалити їх можна буквально за хвилину — і жодні фото чи чати не зникнуть.

Про це пише YSTNews.

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Кеш — це залишкові дані, які програма створює під час обміну фотографіями, голосовими повідомленнями чи стисненими відео. Вони не містять нічого важливого, але здатні "з'їдати" до одного гігабайта пам'яті за сім днів активного листування. На щастя, від цих файлів легко позбутися. Достатньо відкрити Viber, зайти у розділ "Налаштування" (шестерня), далі — "Пам'ять" і натиснути "Очистити кеш". Уся операція триває менше ніж хвилину, а вміст чатів та медіа залишається недоторканим.

Фахівці радять повторювати очищення щотижня. Якщо ви часто пересилаєте фото та відео, робіть це ще частіше. Корисно також вимкнути автоматичне збереження медіа у галереї (пункт "Медіа" в налаштуваннях), регулярно видаляти застарілі групові чати з мемами та перевіряти, чи не дублює месенджер резервні копії в хмару або пам'ять телефона.

Якщо пристрій починає працювати повільно або з'являється сповіщення про брак пам'яті, варто насамперед перевірити кеш Viber. Регулярна чистка гарантує менше лагів, більше вільного простору та задоволеного власника.

Нагадаємо, після встановлення оновлення до One UI 7 багато користувачів смартфонів Samsung почали помічати суттєве скорочення часу автономної роботи. Відновити попередній рівень енергоефективності допомагає простий, але не надто відомий метод — очищення кешу через прихований режим Recovery.

Також ми писали, що пам'ять у смартфоні — один із найцінніших ресурсів, який постійно заповнюється. З часом навіть великий обсяг сховища виявляється недостатнім, а накопичені тимчасові файли й цифрове "сміття" не тільки займають місце, а й погіршують продуктивність.