Як очистити кеш-пам'ять на смартфоні Samsung — про це не всі знають

Меню батареї смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: скриншот/YouTube

Після оновлення до One UI 7 власники смартфонів Samsung все частіше скаржаться на помітне падіння автономності. Повернути колишній час роботи допомагає простий, але маловідомий прийом — очищення кеш-пам'яті через прихований режим Recovery.

Про те, як це зробити, пише SammyFans.

Як очищення кешу повертає заряд

One UI 7 принесла помітно оновлений інтерфейс із плавнішими анімаціями та низкою нових можливостей, але водночас засвідчила й неочікувану "втрату" заряду батареї. Стандартні поради — вимкнути Always On Display, знизити яскравість, увімкнути темний режим чи обмежити частоту оновлення екрана — допомагають не всім. Саме тому досвідчені користувачі радять більш ґрунтовний метод: видалення тимчасових системних файлів у розділі Wipe Cache Partition.

Щоб відкрити Recovery, смартфон потрібно з'єднати з комп'ютером кабелем USB-C, повністю вимкнути і зачекати приблизно 15 секунд. Після цього слід одночасно натиснути й утримувати клавіші живлення та збільшення гучності, відпускаючи їх, коли відчувається коротка вібрація та з'являється логотип Samsung.

Меню Recovery на пристроях з Android. Фото: HardReset.info

Меню Recovery управляється лише "гучністю" та кнопкою живлення: пересуваючись униз, потрібно знайти пункт Wipe Cache Partition і підтвердити вибір. Після завершення процесу смартфон перезавантажується. Протягом першої хвилини після запуску можливі короткочасні підвисання через оптимізацію системи.

Процедура не торкається фотографій, відео чи інших особистих файлів, тож ризику їх утратити немає. Як свідчать відгуки, після очищення кешу користувачі отримують відчутно кращу швидкодію і помітне зростання часу роботи від батареї — саме те, чого бракувало після великого оновлення.

