Завантажте після купівлі смартфона Samsung — 6 найкорисніших додатків від Google

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: Unsplash

Після першого запуску будь-якого смартфона Galaxy експерти радять поповнити оригінальний набір програм кількома перевіреними застосунками від Google. Ці сервіси роблять клавіатуру зручнішою, оплату — швидшою, а щоденні справи — організованішими.

Про це пише Android Authority.

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Попередньо інстальовані застосунки Samsung залежать від моделі та регіону, тож деякі рішення вже можуть бути у вашій прошивці — або ж їх доведеться завантажити з Google Play окремо. Іноді смартфони компанії постачаються повністю без цих застосунків.

Google Tasks

На відміну від Samsung Reminders, що синхронізується через Microsoft To Do із затримками, Tasks миттєво оновлює дані в Інтернеті на Android та iOS. Додаток лишається незамінним і завдяки голосовим командам через Assistant чи Android Auto: фраза "Окей, Google…" додає нагадування навіть, коли руки зайняті.

Google Wallet

Samsung Wallet працює, однак підтримка банків і бонусних програм у нього помітно скромніша. Google Wallet обслуговує практично всі фінустанови, а відсутність нав'язливої "зони свайпу" на екрані блокування робить користування смартфоном приємнішим. Вимкнувши або видаливши Samsung Wallet, можна отримати швидший та акуратніший досвід без випадкових спрацьовувань.

Google Calendar

Фірмовий календар Samsung цілком непоганий, проте Google Calendar краще дружить із Tasks, показуючи завдання у розкладі й дозволяючи створювати їх без виходу з програми. Крім того, сервіс упевнено інтегрує сторонні акаунти та спільні сімейні календарі, а дрібні дизайнерські деталі — на кшталт ілюстрацій до подій — роблять інтерфейс приємнішим.

Gboard

Якщо й запам'ятаєте лише одну пораду, нехай це буде заміна Samsung Keyboard на Gboard. Стандартна клавіатура часто дратує, тоді як Gboard пропонує кращий набір жестів, передбачення та тепер — розділений режим на складаних моделях із підтримкою S Pen для рукописного введення. Після встановлення друкувати стає швидше й точніше.

Google Docs

Google Drive на Galaxy зазвичай уже є, та окремо варто встановити й Google Docs. Навіть якщо редагувати документи доводиться не щодня, приємно мати під рукою додаток, що відкриває формати Microsoft Office, синхронізує їх у хмарі та дозволяє колегам оперативно коментувати зміни.

Google Keep

Нарешті, Keep лишається найпростішим способом робити нотатки: кольорові ярлики, закріплення важливого вгорі та миттєва синхронізація між Android, iOS і браузером. Останнє оновлення додало базове форматування — заголовки, напівжирний шрифт та курсив — тож навіть швидкі чернетки мають охайний вигляд.

Нагадаємо, незабаром Google може представити оновлений дизайн магазину Play Store, який зробить інтерфейс більш сучасним і привабливим для користувачів. Попередній перегляд потенційних змін компанія продемонструвала під час сесії "What's New in Google Play" на конференції I/O 2025.

Також ми писали, що Google оновила політику щодо максимальної вартості застосунків у Play Store. Тепер розробники можуть виставляти ціну до 4 999,99 долара — це суттєво вище за попередню межу в 999,99 долара. Нові правила вже набули чинності.