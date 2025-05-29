Скачайте после покупки смартфона Samsung — 6 самых полезных приложений от Google

6 приложений Google, которые стоит установить на каждый Samsung
После первого запуска любого смартфона Galaxy эксперты советуют пополнить оригинальный набор программ несколькими проверенными приложениями от Google. Эти сервисы делают клавиатуру удобнее, оплату — быстрее, а ежедневные дела — организованнее.
Об этом пишет Android Authority.
Предварительно установленные приложения Samsung зависят от модели и региона, поэтому некоторые решения уже могут быть в вашей прошивке — или же их придется загрузить из Google Play отдельно. Иногда смартфоны компании поставляются полностью без этих приложений.
Google Tasks
В отличие от Samsung Reminders, что синхронизируется через Microsoft To Do с задержками, Tasks мгновенно обновляет данные в Интернете на Android и iOS. Приложение остается незаменимым и благодаря голосовым командам через Assistant или Android Auto: фраза "Окей, Google..." добавляет напоминания даже когда руки заняты.
Google Wallet
Samsung Wallet работает, однако поддержка банков и бонусных программ у него заметно скромнее. Google Wallet обслуживает практически все финучреждения, а отсутствие навязчивой "зоны свайпа" на экране блокировки делает пользование смартфоном приятнее. Выключив или удалив Samsung Wallet, можно получить более быстрый и аккуратный опыт без случайных срабатываний.
Google Calendar
Фирменный календарь Samsung вполне неплох, однако Google Calendar лучше дружит с Tasks, показывая задачи в расписании и позволяя создавать их без выхода из приложения. Кроме того, сервис уверенно интегрирует сторонние аккаунты и совместные семейные календари, а мелкие дизайнерские детали — вроде иллюстраций к событиям — делают интерфейс приятнее.
Gboard
Если и запомните только один совет, пусть это будет замена Samsung Keyboard на Gboard. Стандартная клавиатура часто раздражает, тогда как Gboard предлагает лучший набор жестов, предсказания и теперь — разделенный режим на складных моделях с поддержкой S Pen для рукописного ввода. После установки печатать становится быстрее и точнее.
Google Docs
Google Drive на Galaxy обычно уже есть, но отдельно стоит установить и Google Docs. Даже если редактировать документы приходится не каждый день, приятно иметь под рукой приложение, которое открывает форматы Microsoft Office, синхронизирует их в облаке и позволяет коллегам оперативно комментировать изменения.
Google Keep
Наконец, Keep остается самым простым способом делать заметки: цветные ярлыки, закрепление важного вверху и мгновенная синхронизация между Android, iOS и браузером. Последнее обновление добавило базовое форматирование — заголовки, полужирный шрифт и курсив — поэтому даже быстрые черновики имеют опрятный вид.
Напомним, вскоре Google может представить обновленный дизайн магазина Play Store, который сделает интерфейс более современным и привлекательным для пользователей. Предварительный просмотр потенциальных изменений компания продемонстрировала во время сессии "What's New in Google Play" на конференции I/O 2025.
Также мы писали, что Google обновила политику в отношении максимальной стоимости приложений в Play Store. Теперь разработчики могут выставлять цену до 4 999,99 доллара — это существенно выше предыдущего предела в 999,99 доллара. Новые правила уже вступили в силу.
Читайте Новини.LIVE!