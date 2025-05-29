Скачайте после покупки смартфона Samsung — 6 самых полезных приложений от Google

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: Unsplash

После первого запуска любого смартфона Galaxy эксперты советуют пополнить оригинальный набор программ несколькими проверенными приложениями от Google. Эти сервисы делают клавиатуру удобнее, оплату — быстрее, а ежедневные дела — организованнее.

Об этом пишет Android Authority.

Реклама

Читайте также:

Предварительно установленные приложения Samsung зависят от модели и региона, поэтому некоторые решения уже могут быть в вашей прошивке — или же их придется загрузить из Google Play отдельно. Иногда смартфоны компании поставляются полностью без этих приложений.

Google Tasks

В отличие от Samsung Reminders, что синхронизируется через Microsoft To Do с задержками, Tasks мгновенно обновляет данные в Интернете на Android и iOS. Приложение остается незаменимым и благодаря голосовым командам через Assistant или Android Auto: фраза "Окей, Google..." добавляет напоминания даже когда руки заняты.

Google Wallet

Samsung Wallet работает, однако поддержка банков и бонусных программ у него заметно скромнее. Google Wallet обслуживает практически все финучреждения, а отсутствие навязчивой "зоны свайпа" на экране блокировки делает пользование смартфоном приятнее. Выключив или удалив Samsung Wallet, можно получить более быстрый и аккуратный опыт без случайных срабатываний.

Google Calendar

Фирменный календарь Samsung вполне неплох, однако Google Calendar лучше дружит с Tasks, показывая задачи в расписании и позволяя создавать их без выхода из приложения. Кроме того, сервис уверенно интегрирует сторонние аккаунты и совместные семейные календари, а мелкие дизайнерские детали — вроде иллюстраций к событиям — делают интерфейс приятнее.

Gboard

Если и запомните только один совет, пусть это будет замена Samsung Keyboard на Gboard. Стандартная клавиатура часто раздражает, тогда как Gboard предлагает лучший набор жестов, предсказания и теперь — разделенный режим на складных моделях с поддержкой S Pen для рукописного ввода. После установки печатать становится быстрее и точнее.

Google Docs

Google Drive на Galaxy обычно уже есть, но отдельно стоит установить и Google Docs. Даже если редактировать документы приходится не каждый день, приятно иметь под рукой приложение, которое открывает форматы Microsoft Office, синхронизирует их в облаке и позволяет коллегам оперативно комментировать изменения.

Google Keep

Наконец, Keep остается самым простым способом делать заметки: цветные ярлыки, закрепление важного вверху и мгновенная синхронизация между Android, iOS и браузером. Последнее обновление добавило базовое форматирование — заголовки, полужирный шрифт и курсив — поэтому даже быстрые черновики имеют опрятный вид.

Напомним, вскоре Google может представить обновленный дизайн магазина Play Store, который сделает интерфейс более современным и привлекательным для пользователей. Предварительный просмотр потенциальных изменений компания продемонстрировала во время сессии "What's New in Google Play" на конференции I/O 2025.

Также мы писали, что Google обновила политику в отношении максимальной стоимости приложений в Play Store. Теперь разработчики могут выставлять цену до 4 999,99 доллара — это существенно выше предыдущего предела в 999,99 доллара. Новые правила уже вступили в силу.