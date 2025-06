Как очистить кэш-память на смартфоне Samsung — об этом не все знают

Меню батареи смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: скриншот/YouTube

После обновления до One UI 7 владельцы смартфонов Samsung все чаще жалуются на заметное падение автономности. Вернуть прежнее время работы помогает простой, но малоизвестный прием — очистка кэш-памяти через скрытый режим Recovery.

О том, как это сделать, пишет SammyFans.

Как очистка кэша возвращает заряд

One UI 7 принесла заметно обновленный интерфейс с более плавными анимациями и рядом новых возможностей, но в то же время показала и неожиданную "потерю" заряда батареи. Стандартные советы — выключить Always On Display, снизить яркость, включить темный режим или ограничить частоту обновления экрана — помогают не всем. Именно поэтому опытные пользователи советуют более основательный метод: удаление временных системных файлов в разделе Wipe Cache Partition.

Чтобы открыть Recovery, смартфон нужно соединить с компьютером кабелем USB-C, полностью выключить и подождать примерно 15 секунд. После этого следует одновременно нажать и удерживать клавиши питания и увеличения громкости, отпуская их, когда ощущается короткая вибрация и появляется логотип Samsung.

Меню Recovery на устройствах с Android. Фото: HardReset.info

Меню Recovery управляется только "громкостью" и кнопкой питания: передвигаясь вниз, нужно найти пункт Wipe Cache Partition и подтвердить выбор. После завершения процесса смартфон перезагружается. В течение первой минуты после запуска возможны кратковременные подвисания из-за оптимизации системы.

Процедура не касается фотографий, видео или других личных файлов, поэтому риска их потерять нет. Как свидетельствуют отзывы, после очистки кэша пользователи получают ощутимо лучшее быстродействие и заметный рост времени работы от батареи — именно то, чего не хватало после большого обновления.

