Чи отримає ваш Galaxy One UI 8 з Android 16 — список пристроїв Samsung

Багато власників смартфонів Samsung Galaxy з нетерпінням чекають нових функцій і покращень, які приходять із кожною наступною версією оболонки One UI. З огляду на наближення релізу One UI 8, а також можливої появи One UI 8.5, користувачі все частіше ставлять собі запитання: чи отримає мій пристрій ці оновлення?

Що таке One UI та чому це важливо

One UI — це фірмова оболонка Samsung, яка працює поверх операційної системи Android. Вона додає унікальний дизайн, функції та оптимізації, що відрізняють Galaxy-пристрої від інших Android-смартфонів. Кожне нове оновлення One UI приносить покращену продуктивність, нові можливості для налаштування, посилену безпеку й іноді навіть оновлений вигляд інтерфейсу. Актуальна версія системи гарантує не лише зручність користування, а й захист даних.

Чи отримає ваш пристрій One UI 8

One UI 8, що базується на Android 16, очікується влітку 2025 року, а One UI 8.5 — імовірно, на початку 2026 року. Проте доступність оновлення залежить від кількох чинників: року випуску пристрою, його серії та оновлювальної політики Samsung.

Флагманські пристрої — з 2024 року компанія надає до 7 років оновлень для топових моделей. Це стосується лінійок Galaxy S (зокрема S24 і новіших), Galaxy Z Fold/Flip і деяких планшетів Tab. Наприклад, Galaxy S24 та S25 отримуватимуть оновлення щонайменше до 2030-2031 років.

Середній і бюджетний сегмент — моделі Galaxy A, M та інші зазвичай отримують 4 роки оновлень Android і 5 років оновлень безпеки. Наприклад, Galaxy A54, випущений у 2023 році, може отримати One UI 8 та, ймовірно, 8.5.

Старіші моделі — пристрої, що вийшли до 2022 року (як-от Galaxy S20 або Note 20), найімовірніше, залишаться без One UI 8. Їм обіцяли лише 3 роки оновлень, тож максимумом для них стала One UI 5 (Android 13).

Щоб перевірити, чи отримає ваш пристрій оновлення, потрібно з'ясувати модель і рік запуску у налаштуваннях телефону (розділ "Про телефон"). Перевірте поточну версію ПЗ у меню "Оновлення ПЗ". Якщо пристрій досі отримує регулярні оновлення у 2025 році — шанси високі.

Хоча Samsung ще не публікувала офіційного списку, згідно з політикою підтримки, оновлення можуть отримати:

Galaxy S — S22, S23, S24, S25 і S25 Edge;

Galaxy Z — Z Fold4, Z Flip4 та новіші;

Galaxy A — A53, A54, A55, A34, A35;

Galaxy Tab S — S8, S9, S10;

Інші — деякі моделі Galaxy M та F 2023-2024 року випуску.

Моделі старші чотирьох років, найімовірніше, залишаться без One UI 8, але ще можуть отримувати оновлення безпеки.

Нагадаємо, попри гучні презентації на цьогорічному Google I/O, Android опинився перед найбільшою загрозою в історії своєї платформи. Майбутні зміни не стануть миттєвими, проте коли вони набудуть чинності, повернення до звичного порядку вже не буде. Найбільше це вплине на Samsung — головного гравця серед виробників Android-пристроїв.

Також ми писали, що компанія Samsung презентувала Galaxy S25 Edge — модель, яка майже не поступається S25 Plus у продуктивності, але вирізняється тоншим корпусом і меншою вагою. Водночас відсутність телеоб'єктива й зменшена місткість акумулятора ставлять під сумнів, чи виправдана така економія простору, якщо це шкодить зручності.