Samsung втрачає контроль над Android — який виклик Google кинула компанії

Смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra. Фото: Unsplash

Попри яскраві анонси на цьогорічному заході Google I/O, Android стикається з найсерйознішою загрозою за всю свою історію. Зміни, що насуваються, не будуть миттєвими, однак коли вони настануть, дороги назад вже не буде. І найбільше це торкнеться Samsung — лідера серед виробників Android-пристроїв.

Про це пише Forbes.

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Google прямо поставив Samsung перед викликом: компанія повинна швидко оговтатися від провального запуску One UI 7. Платформа Android 16 має з'явитися на пристроях Samsung та інших брендів цього літа, але пристрої Pixel отримають її раніше — на тиждень, а можливо, й місяць.

Це вже спричинило хвилю обурення. Як зазначає Android Police, цілком логічно запитати: чому власник флагмана Samsung за понад 1000 доларів має чекати оновлення, доступне на Pixel за 499 доларів? Адже саме Samsung, а не Pixel, є головним рушієм Android-продажів у світі. "Пікселі" програють навіть китайським гігантам — Xiaomi, Oppo, Vivo і навіть Huawei, яка вже використовує власну ОС.

Показово, що в Китаї вже обговорюється можливість повного переходу до національної операційної системи на кшталт HarmonyOS. Якщо це станеться, Android втратить величезну частку ринку, і на ньому залишиться лише Samsung. Проте сама ОС залишатиметься розробкою Google — виробника Pixel, який інтегрує свої команди апаратного і програмного забезпечення. Ця модель дедалі більше схожа на Apple. Натомість у Samsung такого контролю немає.

Цей розрив стає дедалі помітнішим. Затримки з оновленням Android 15 на смартфонах Galaxy, щомісячні патчі безпеки, які надходять із запізненням, — усе це контрастує з системою Pixel, що працює як єдиний механізм без втручання мобільних операторів. Власники не найновіших Galaxy часто чекають критичних оновлень місяцями.

На Reddit користувачі активно обговорюють, чому обирають Pixel замість Samsung або iPhone. Серед головних причин — чистий Android, відсутність зайвого софту, краще впровадження ШІ-функцій та краща оптимізація. Адже і програмне, і апаратне забезпечення для Pixel створює один розробник — Google. Це та сама модель, яка дозволяє Apple досягати максимальної продуктивності на своїх iPhone.

І хоча Pixel дійсно конкурує з iPhone, це актуально переважно для ринку США. У глобальному масштабі саме Samsung з моделями на кшталт Galaxy S25 Ultra наближається до статусу "вбивці iPhone". Та чи зможе компанія дійсно конкурувати, не контролюючи повністю власну екосистему?

Для користувачів Samsung ця ситуація — не просто технічна проблема. Вона вже впливає на стабільність щомісячних оновлень, призводить до затримок критичних патчів безпеки та гальмує впровадження нових функцій захисту, таких як виявлення шахрайства у реальному часі.

Нагадаємо, Samsung вже протягом кількох років утримує позиції лідера в галузі мобільної фотографії та програмних функцій. Водночас її флагмани й досі поступаються конкурентам у швидкості заряджання. У той час як зарядки на 100 і навіть 150 Вт стали стандартом, південнокорейській компанії час надолужити згаяне.

Також ми писали, що оновлення до One UI 7 принесло суттєво плавнішу роботу системи й нарешті додало вертикальний список застосунків. Проте одразу після переходу деякі елементи інтерфейсу можуть здатися незручними — два прості налаштування допомагають повернути звичну логіку сповіщень і зробити користування комфортнішим.