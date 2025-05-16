Samsung теряет контроль над Android — какой вызов Google бросила компании

Смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra. Фото: Unsplash

Несмотря на яркие анонсы на нынешнем мероприятии Google I/O, Android сталкивается с самой серьезной угрозой за всю свою историю. Надвигающиеся изменения не будут мгновенными, однако когда они наступят, дороги назад уже не будет. И больше всего это коснется Samsung — лидера среди производителей Android-устройств.

Об этом пишет Forbes.

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Google прямо поставил Samsung перед вызовом: компания должна быстро оправиться от провального запуска One UI 7. Платформа Android 16 должна появиться на устройствах Samsung и других брендов этим летом, но устройства Pixel получат ее раньше — на неделю, а возможно, и месяц.

Это уже вызвало волну возмущения. Как отмечает Android Police, вполне логично спросить: почему владелец флагмана Samsung за более 1000 долларов должен ждать обновления, доступного на Pixel за 499 долларов? Ведь именно Samsung, а не Pixel, является главным двигателем Android-продаж в мире. "Пиксели" проигрывают даже китайским гигантам — Xiaomi, Oppo, Vivo и даже Huawei, которая уже использует собственную ОС.

Показательно, что в Китае уже обсуждается возможность полного перехода к национальной операционной системе вроде HarmonyOS. Если это произойдет, Android потеряет огромную долю рынка, и на нем останется только Samsung. Однако сама ОС будет оставаться разработкой Google — производителя Pixel, который интегрирует свои команды аппаратного и программного обеспечения. Эта модель все больше похожа на Apple. Зато у Samsung такого контроля нет.

Этот разрыв становится все более заметным. Задержки с обновлением Android 15 на смартфонах Galaxy, ежемесячные патчи безопасности, которые поступают с опозданием, — все это контрастирует с системой Pixel, работающей как единый механизм без вмешательства мобильных операторов. Владельцы не самых новых Galaxy часто ждут критических обновлений месяцами.

На Reddit пользователи активно обсуждают, почему выбирают Pixel вместо Samsung или iPhone. Среди главных причин — чистый Android, отсутствие лишнего софта, лучшее внедрение ИИ-функций и лучшая оптимизация. Ведь и программное, и аппаратное обеспечение для Pixel создает один разработчик — Google. Это та самая модель, которая позволяет Apple достигать максимальной производительности на своих iPhone.

И хотя Pixel действительно конкурирует с iPhone, это актуально преимущественно для рынка США. В глобальном масштабе именно Samsung с моделями вроде Galaxy S25 Ultra приближается к статусу "убийцы iPhone". Но сможет ли компания действительно конкурировать, не контролируя полностью собственную экосистему?

Для пользователей Samsung эта ситуация — не просто техническая проблема. Она уже влияет на стабильность ежемесячных обновлений, приводит к задержкам критических патчей безопасности и тормозит внедрение новых функций защиты, таких как выявление мошенничества в реальном времени.

Напомним, Samsung уже в течение нескольких лет удерживает позиции лидера в области мобильной фотографии и программных функций. В то же время ее флагманы до сих пор уступают конкурентам в скорости зарядки. В то время как зарядки на 100 и даже 150 Вт стали стандартом, южнокорейской компании пора наверстать упущенное.

Также мы писали, что обновление до One UI 7 принесло существенно более плавную работу системы и наконец добавило вертикальный список приложений. Однако сразу после перехода некоторые элементы интерфейса могут показаться неудобными — две простые настройки помогают вернуть привычную логику уведомлений и сделать пользование более комфортным.