Samsung досі боїться 100 Вт — чому флагмани поступаються "середнячкам"

Всім флагманам Samsung критично не вистачає однієї функції
Samsung уже кілька років утримує лідерство за камерами та програмними "фішками", але її топсмартфони все ще заряджаються повільніше за конкурентів. Ринок демонструє, що 100 Вт і навіть 150 Вт давно стали безпечними й повсякденними, тож настав час і південнокорейському гігантові прискоритися.
Про це пише Android Authority.
Чому Samsung відстає від конкурентів у швидкості заряджання
Власники Galaxy S25 Ultra користуються першокласними сенсорами камери, проте їхній телефон такий самий "повільний", як і S23 Ultra: 45 Вт по дроту та 15 Вт бездротово. Для повної зарядки 5 000 мАг потрібно майже година. Достатньо порівняти з OPPO Reno 10 Pro+ 2023 року, який має менший акумулятор (4 700 мАг), але завдяки 100-ватній технології SuperVOOC відновлює 0-100% менш ніж за 25 хвилин — достатньо, щоб увімкнути зарядку перед чищенням зубів і піти спати з уже повним зарядом.
Рекламована потужність тримається лише на початку циклу, а далі будь-яка модель знижує струм. Проте телефони зі 100 Вт, на кшталт OnePlus 13 (6 000 мАг) чи HONOR Magic 7 Pro (5 850 мАг), усе одно встигають набрати 100% майже вдвічі швидше за S25 Ultra.
Samsung обережна з акумуляторами після кризи Galaxy Note 7 — саме тоді перегрів батареї змусив компанію відкликати лінійку. Але з 2016 року технологія просунулася далеко вперед: з'явилися кремній-вуглецеві елементи, детальні датчики температури й алгоритми плавної подачі струму, які зберігають ресурс осередків.
Навіть середній клас пропонує більше. HONOR X9c має 66 Вт і акумулятор на 6 600 мАг, а realme торік анонсував 320 Вт. Більшість таких рішень базується на відкритому стандарті USB PD, тому Samsung могла б впровадити їх без суттєвого ризику й без власних пропрієтарних блоків живлення.
Також конкурентам вдається прискорити бездротову зарядку: OnePlus 13 отримує до 50 Вт, HONOR Magic 7 Pro — 80 Вт, тоді як флагмани Samsung досі обмежені 15 Вт. Різниця відчутна: коли електрика вимикається за розкладом, можливість "долити" 50% за десять хвилин стає вирішальною.
Щороку Samsung гучно говорить про ШІ-функції, та користувачі очікують не лише розумних підказок, а й помітних апаратних покращень. Сьогодні, коли інші бренди заряджають флагмани вдвічі швидше й кладуть адаптер у коробку, найбільший виробник Android-смартфонів ризикує знову опинитися в ролі того, що наздоганяє. Для компанії, що встановлює преміальні ціни, підвищення швидкості заряджання вже не опція, а необхідність.
Нагадаємо, реліз сьомого покоління складаного смартфона від Samsung запланований на літо 2025 року. З кожним тижнем з'являється дедалі більше витоків, які вказують на кардинально тонший корпус, збільшені дисплеї, новітній процесор Snapdragon 8 Elite for Galaxy, а також можливе збереження ціни на рівні торішніх 1 899 доларів.
Також ми писали, що Samsung нарешті готується офіційно презентувати Galaxy S25 Edge — смартфон, який раніше компанія лише побіжно показувала на січневому заході Unpacked і в березні на виставці MWC у Барселоні. Повна презентація відбудеться у вівторок, 13 травня.
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