Samsung досі боїться 100 Вт — чому флагмани поступаються "середнячкам"

Смартфон Samsung на дерев'яній підставці. Фото: Unsplash

Samsung уже кілька років утримує лідерство за камерами та програмними "фішками", але її топсмартфони все ще заряджаються повільніше за конкурентів. Ринок демонструє, що 100 Вт і навіть 150 Вт давно стали безпечними й повсякденними, тож настав час і південнокорейському гігантові прискоритися.

Про це пише Android Authority.

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Власники Galaxy S25 Ultra користуються першокласними сенсорами камери, проте їхній телефон такий самий "повільний", як і S23 Ultra: 45 Вт по дроту та 15 Вт бездротово. Для повної зарядки 5 000 мАг потрібно майже година. Достатньо порівняти з OPPO Reno 10 Pro+ 2023 року, який має менший акумулятор (4 700 мАг), але завдяки 100-ватній технології SuperVOOC відновлює 0-100% менш ніж за 25 хвилин — достатньо, щоб увімкнути зарядку перед чищенням зубів і піти спати з уже повним зарядом.

Рекламована потужність тримається лише на початку циклу, а далі будь-яка модель знижує струм. Проте телефони зі 100 Вт, на кшталт OnePlus 13 (6 000 мАг) чи HONOR Magic 7 Pro (5 850 мАг), усе одно встигають набрати 100% майже вдвічі швидше за S25 Ultra.

Швидкість заряджання смартфонів у порівнянні з Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: Android Authority

Samsung обережна з акумуляторами після кризи Galaxy Note 7 — саме тоді перегрів батареї змусив компанію відкликати лінійку. Але з 2016 року технологія просунулася далеко вперед: з'явилися кремній-вуглецеві елементи, детальні датчики температури й алгоритми плавної подачі струму, які зберігають ресурс осередків.

Навіть середній клас пропонує більше. HONOR X9c має 66 Вт і акумулятор на 6 600 мАг, а realme торік анонсував 320 Вт. Більшість таких рішень базується на відкритому стандарті USB PD, тому Samsung могла б впровадити їх без суттєвого ризику й без власних пропрієтарних блоків живлення.

Також конкурентам вдається прискорити бездротову зарядку: OnePlus 13 отримує до 50 Вт, HONOR Magic 7 Pro — 80 Вт, тоді як флагмани Samsung досі обмежені 15 Вт. Різниця відчутна: коли електрика вимикається за розкладом, можливість "долити" 50% за десять хвилин стає вирішальною.

Щороку Samsung гучно говорить про ШІ-функції, та користувачі очікують не лише розумних підказок, а й помітних апаратних покращень. Сьогодні, коли інші бренди заряджають флагмани вдвічі швидше й кладуть адаптер у коробку, найбільший виробник Android-смартфонів ризикує знову опинитися в ролі того, що наздоганяє. Для компанії, що встановлює преміальні ціни, підвищення швидкості заряджання вже не опція, а необхідність.

Нагадаємо, реліз сьомого покоління складаного смартфона від Samsung запланований на літо 2025 року. З кожним тижнем з'являється дедалі більше витоків, які вказують на кардинально тонший корпус, збільшені дисплеї, новітній процесор Snapdragon 8 Elite for Galaxy, а також можливе збереження ціни на рівні торішніх 1 899 доларів.

Також ми писали, що Samsung нарешті готується офіційно презентувати Galaxy S25 Edge — смартфон, який раніше компанія лише побіжно показувала на січневому заході Unpacked і в березні на виставці MWC у Барселоні. Повна презентація відбудеться у вівторок, 13 травня.