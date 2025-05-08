Samsung проведе презентацію Galaxy S25 Edge 13 травня — де дивитися

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge. Фото: скриншот/YouTube

Samsung нарешті розкриє всі подробиці про Galaxy S25 Edge — смартфон, який компанія демонструвала лише здалеку на січневому Unpacked та в березні на MWC у Барселоні. Повноцінний дебют відбудеться під час віртуальної презентації Unpacked у понеділок, 12 травня, о 20:00 за східноамериканським часом, а для української аудиторії це 03:00 вівторка, 13 травня.

Про це пише CNET.

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Де можна буде подивитися презентацію

Стрім можна буде переглянути одночасно на YouTube-каналі Samsung, офіційному сайті Samsung.com та в Samsung Newsroom.

Довгоочікуваний S25 Edge доповнює лінійку, що вже включає базові Galaxy S25, S25 Plus і S25 Ultra, представлені три місяці тому. Ключове питання, яке цікавить фанатів, — наскільки тонким і легким виявиться новий апарат без втрати автономності та камерних можливостей.

Очікується, що новинка отримає акумулятор на 3900 мАг, тобто менший, ніж у S25 (4000 мАг) та S25 Plus (4900 мАг). Усередині корпусу зі сталевою рамкою та склом Corning Gorilla Glass Ceramic 2, за даними інсайдерів, може працювати чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Попередні витоки також говорять про товщину 5,8 мм, масу 163 г, 6,7-дюймовий AMOLED-екран із роздільною здатністю 2130x1440, 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач на 256 або 512 ГБ.

Задня панель, судячи з виставкових зразків, містить два об'єктиви. Samsung уже підтвердила головну камеру на 200 Мп, доповнену 12-мегапіксельним ультрашироким модулем. Компанія акцентує, що Galaxy AI перетворює камеру на "розумний об'єктив", здатний розпізнавати важливі об'єкти та спрощувати редагування фото.

Тонкі смартфони стають новим трендом серед виробників, які прагнуть виділитися дизайном після буму на функції штучного інтелекту. Водночас зменшення корпусу часто вимагає компромісів у батареї, камері та пам'яті — саме ці аспекти критичні для більшості покупців. Як зазначила аналітикиня IDC Набіла Попал, важливо залишатися не лише тонким, а й повноцінним флагманом.

Samsung пояснює свій підхід бажанням поєднати флагманську продуктивність із максимальною портативністю. З 7 травня компанія відкрила попереднє бронювання: користувачі, які зареєструються, отримають 50 доларів кредиту на покупку Galaxy S25 Edge.

Усі деталі, включно з фінальними характеристиками, ціною та датою старту продажів, стануть відомі вже під час трансляції 13 травня о 03:00 за київським часом.

Нагадаємо, вихід сьомого покоління складаного смартфона Samsung запланований на літо 2025 року, і що далі — то більше з'являється інсайдерської інформації. За останніми даними, новинка отримає значно тонший корпус, збільшені дисплеї, новий чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy, а також, імовірно, збереже цінник на рівні торішніх 1 899 доларів.

Також ми писали, що Samsung уже офіційно представила флагманську лінійку Galaxy S25, однак до останнього зберігала інтригу навколо моделі S25 Edge. Нещодавно з'явилися перші офіційні рекламні зображення, які підтвердили зовнішній вигляд пристрою та палітру кольорів, у яких він буде доступний.