Samsung Galaxy Z Fold 7 — всі деталі про майбутню новинку

Смартфон Samsung Galaxy Fold 6. Фото: Unsplash

Реліз сьомого покоління гнучкого смартфона Samsung очікується влітку 2025 року, і з кожним тижнем витоків стає все більше. Інсайдери говорять про радикально тонший корпус, більші дисплеї, новий процесор Snapdragon 8 Elite for Galaxy та ймовірне збереження ціни на рівні торішніх 1 899 доларів.

Про все, що відомо про Galaxy Z Fold 7, пише Android Authority.

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Samsung, за словами керівника мобільного підрозділу TM Roh, прагне зробити майбутній Fold ще тоншим: витоки називають 9,5 мм у складеному стані (проти 12,1 мм у Fold 6) та лише 4,5 мм у розкритому. Досягається це нібито відмовою від традиційного дигітайзера, і якщо так, то стилус S Pen можуть перевести на технологію AES, що потребує зарядженої та дещо грубшої ручки.

Рендери, опубліковані OnLeaks та Android Headlines, демонструють дизайн, близький до Fold 6, але з тоншими рамками й трохи більшим 8,2-дюймовим внутрішнім дисплеєм. Зовнішній екран, начебто, розтягнеться до 6,5 дюйма. За чутками, кодова назва пристрою — SM-F966, а Samsung Display вже запустила виробництво панелей.

Рендери дизайну Samsung Galaxy Z Fold 7. Фото: OnLeaks/AndroidHeadline

Апаратну основу, як і торік, має складати найсвіжіший чип від Qualcomm — Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Об'єм батареї, згідно з базою китайського регулятора 3C, не зміниться (4 400 мАг), так само залишиться обмеження 25 Вт дротової швидкої зарядки. Камерний блок, імовірно, збереже знайому конфігурацію з трьох сенсорів, але головний модуль може перейти на 200 Мп замість 50 Мп. Підекранну фронтальну камеру обіцяють удосконалити, хоч подробиць поки немає.

Паралельно ходять розмови про "боксові" аксесуари. Інформатор Ice Universe стверджує, що Samsung презентує разом із Fold 7 навушники відкритого типу на кістковій провідності під кодовою назвою Able. Для самих дисплеїв уже з'явилися прозорі та приватні захисні плівки, що підтверджують квадратні кути пристрою.

На рівні програмного забезпечення Galaxy Z Fold 7 можуть оснастити One UI 8 "з коробки" — компанія нібито тестує оболонку на базі Android 16, аби компенсувати повільний вихід One UI 7.

Хоч інформації про ціну поки немає, аналітики схиляються до того, що Samsung не опустить планку, а залишить торішні 1 899 доларів.

Чи варто чекати? Поточний Galaxy Z Fold 6 ще має шість років оновлень і залишається одним із найпотужніших складаних смартфонів. Якщо ж вас приваблює тонший профіль, більший дисплей і потенційно нова камера на 200 Мп, доцільно дочекатися літньої презентації — особливо з огляду на зростаючу конкуренцію з боку Google Pixel 9 Pro Fold та OPPO Find N5.

Нагадаємо, Samsung планує оновити дизайн лінійки Fold з виходом Galaxy Z Fold 7. Численні чутки про новинку свідчать і про те, що пристрій отримає покращену камеру.

Також ми писали, що у мережі з'явилися зображення на основі патенту Samsung. Вони показують перший погляд на смартфон із рулонним дисплеєм.