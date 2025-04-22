Рулонний смартфон Samsung — що відомо про новий стандарт екрана

У мережі показали рендер першого "ролфона" Samsung — фото
У мережі з'явилися зображення, створені DomoAI спільно з інсайдером xleaks7, які на основі патенту Samsung від 15 квітня показують перший погляд на смартфон із рулонним дисплеєм. Головна ідея пристрою — залишатися зручним у кишені, а одним рухом перетворюватися на великий екран для перегляду стрімінгу чи ігор.
Про це пише PhoneArena.
Що відомо про смартфон Samsung із рулонним дисплеєм
За винятком нижньої "борідки", рамки навколо екрана майже непомітні, хоча механізм висування дисплея робить корпус відчутно товщим, ніж у звичайних моделях Samsung. Подвійна камера та спалах у лівому верхньому куті нагадують розташування об'єктивів у Galaxy Z Flip 6.
Очікується, що новинка отримає низку функцій штучного інтелекту: миттєвий переклад розмов із відображенням відповіді вашою мовою, швидкі підсумки довгих повідомлень і сповіщення, коли час вирушати на зустріч. ШІ також видалятиме зайві об'єкти з фото, змінюватиме кольори та автоматично підбиратиме параметри камери для конкретної сцени, коригуючи освітлення й кадрування — достатньо лише навести й натиснути спуск. Для плавного геймінгу алгоритми керуватимуть живленням і тепловиділенням, а додаткові елементи керування розташують на бічній грані.
Поки що увага галузі прикута до тристулкового Huawei Mate XT, однак рулонний формфактор, який демонструє і Motorola, може стати привабливішим для користувачів, коли такі пристрої надійдуть у продаж.
Рендер показує телефон лише у складеному стані, тож остаточний розмір екрана після повного розгортання залишається інтригою.
Нагадаємо, Samsung пересунула дати поширення прошивки One UI 7 на базі Android 15. Компанія опублікувала оновлений графік поширення, яке завершиться лише в середині літа.
Також ми писали, що за чутками, Samsung перенесла дату презентації Galaxy S25 Edge з квітня на травень. Інсайдери припускають, що це пов'язано з нещодавніми змінами у керівництві компанії.
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