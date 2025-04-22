Рулонний смартфон Samsung — що відомо про новий стандарт екрана

Рендер концепта ролфона від Samsung. Фото: xleaks7/X

У мережі з'явилися зображення, створені DomoAI спільно з інсайдером xleaks7, які на основі патенту Samsung від 15 квітня показують перший погляд на смартфон із рулонним дисплеєм. Головна ідея пристрою — залишатися зручним у кишені, а одним рухом перетворюватися на великий екран для перегляду стрімінгу чи ігор.

Про це пише PhoneArena.

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За винятком нижньої "борідки", рамки навколо екрана майже непомітні, хоча механізм висування дисплея робить корпус відчутно товщим, ніж у звичайних моделях Samsung. Подвійна камера та спалах у лівому верхньому куті нагадують розташування об'єктивів у Galaxy Z Flip 6.

Концепт ролфона Samsung. Фото: DomoAI/xleaks7

Очікується, що новинка отримає низку функцій штучного інтелекту: миттєвий переклад розмов із відображенням відповіді вашою мовою, швидкі підсумки довгих повідомлень і сповіщення, коли час вирушати на зустріч. ШІ також видалятиме зайві об'єкти з фото, змінюватиме кольори та автоматично підбиратиме параметри камери для конкретної сцени, коригуючи освітлення й кадрування — достатньо лише навести й натиснути спуск. Для плавного геймінгу алгоритми керуватимуть живленням і тепловиділенням, а додаткові елементи керування розташують на бічній грані.

Поки що увага галузі прикута до тристулкового Huawei Mate XT, однак рулонний формфактор, який демонструє і Motorola, може стати привабливішим для користувачів, коли такі пристрої надійдуть у продаж.

Рендер показує телефон лише у складеному стані, тож остаточний розмір екрана після повного розгортання залишається інтригою.

Нагадаємо, Samsung пересунула дати поширення прошивки One UI 7 на базі Android 15. Компанія опублікувала оновлений графік поширення, яке завершиться лише в середині літа.

Також ми писали, що за чутками, Samsung перенесла дату презентації Galaxy S25 Edge з квітня на травень. Інсайдери припускають, що це пов'язано з нещодавніми змінами у керівництві компанії.