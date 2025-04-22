Рулонный смартфон Samsung — что известно о новом стандарте экрана

Рендер концепта роллфона от Samsung. Фото: xleaks7/X

В сети появились изображения, созданные DomoAI совместно с инсайдером xleaks7, которые на основе патента Samsung от 15 апреля показывают первый взгляд на смартфон с рулонным дисплеем. Главная идея устройства — оставаться удобным в кармане, а одним движением превращаться в большой экран для просмотра стриминга или игр.

Об этом пишет PhoneArena.

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За исключением нижней "бородки", рамки вокруг экрана почти незаметны, хотя механизм выдвижения дисплея делает корпус ощутимо толще, чем в обычных моделях Samsung. Двойная камера и вспышка в левом верхнем углу напоминают расположение объективов в Galaxy Z Flip 6.

Концепт ролфона Samsung. Фото: DomoAI/xleaks7

Ожидается, что новинка получит ряд функций искусственного интеллекта: мгновенный перевод разговоров с отображением ответа на вашем языке, быстрые итоги длинных сообщений и оповещения, когда пора отправляться на встречу. ИИ также будет удалять лишние объекты с фото, менять цвета и автоматически подбирать параметры камеры для конкретной сцены, корректируя освещение и кадрирование — достаточно лишь навести и нажать спуск. Для плавного гейминга алгоритмы будут управлять питанием и тепловыделением, а дополнительные элементы управления разместят на боковой грани.

Пока что внимание отрасли приковано к трехстворчатому Huawei Mate XT, однако рулонный форм-фактор, который демонстрирует и Motorola, может стать более привлекательным для пользователей, когда такие устройства поступят в продажу.

Рендер показывает телефон только в сложенном состоянии, поэтому окончательный размер экрана после полного развертывания остается интригой.

Напомним, Samsung передвинула даты распространения прошивки One UI 7 на базе Android 15. Компания опубликовала обновленный график распространения, которое завершится лишь в середине лета.

Также мы писали, что по слухам, Samsung перенесла дату презентации Galaxy S25 Edge с апреля на май. Инсайдеры предполагают, что это связано с недавними изменениями в руководстве компании.