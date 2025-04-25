Samsung Galaxy Z Fold 7 — все детали о будущей новинке

Смартфон Samsung Galaxy Fold 6. Фото: Unsplash

Релиз седьмого поколения гибкого смартфона Samsung ожидается летом 2025 года, и с каждой неделей утечек становится все больше. Инсайдеры говорят о радикально тонком корпусе, больших дисплеях, новом процессоре Snapdragon 8 Elite for Galaxy и вероятном сохранении цены на уровне прошлогодних 1 899 долларов.

Обо всем, что известно о Galaxy Z Fold 7, пишет Android Authority.

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Samsung, по словам руководителя мобильного подразделения TM Roh, стремится сделать будущий Fold еще тоньше: утечки называют 9,5 мм в сложенном состоянии (против 12,1 мм в Fold 6) и только 4,5 мм в раскрытом. Достигается это якобы отказом от традиционного дигитайзера, и если так, то стилус S Pen могут перевести на технологию AES, что требует заряженной и несколько более грубой ручки.

Рендеры, опубликованные OnLeaks и Android Headlines, демонстрируют дизайн, близкий к Fold 6, но с более тонкими рамками и немного большим 8,2-дюймовым внутренним дисплеем. Внешний экран, вроде бы, растянется до 6,5 дюйма. По слухам, кодовое название устройства — SM-F966, а Samsung Display уже запустила производство панелей.

Рендеры дизайна Samsung Galaxy Z Fold 7. Фото: OnLeaks/AndroidHeadline

Аппаратную основу, как и в прошлом году, должен составлять самый свежий чип от Qualcomm — Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Объем батареи, согласно базе китайского регулятора 3C, не изменится (4 400 мАч), так же останется ограничение 25 Вт проводной быстрой зарядки. Камерный блок, предположительно, сохранит знакомую конфигурацию из трех сенсоров, но главный модуль может перейти на 200 Мп вместо 50 Мп. Подэкранную фронтальную камеру обещают усовершенствовать, хоть подробностей пока нет.

Параллельно ходят разговоры о "боксовых" аксессуарах. Информатор Ice Universe утверждает, что Samsung презентует вместе с Fold 7 наушники открытого типа на костной проводимости под кодовым названием Able. Для самих дисплеев уже появились прозрачные и приватные защитные пленки, подтверждающие квадратные углы устройства.

На уровне программного обеспечения Galaxy Z Fold 7 могут оснастить One UI 8 "из коробки" — компания якобы тестирует оболочку на базе Android 16, чтобы компенсировать медленный выход One UI 7.

Хотя информации о цене пока нет, аналитики склоняются к тому, что Samsung не опустит планку, а оставит прошлогодние 1 899 долларов.

Стоит ли ждать? Текущий Galaxy Z Fold 6 еще имеет шесть лет обновлений и остается одним из самых мощных складных смартфонов. Если вас привлекает более тонкий профиль, больший дисплей и потенциально новая камера на 200 Мп, целесообразно дождаться летней презентации — особенно учитывая растущую конкуренцию со стороны Google Pixel 9 Pro Fold и OPPO Find N5.

Напомним, Samsung планирует обновить дизайн линейки Fold с выходом Galaxy Z Fold 7. Многочисленные слухи о новинке свидетельствуют, что устройство получит улучшенную камеру.

Также мы писали, что в сети появились изображения на основе патента Samsung. Они показывают первый взгляд на смартфон с рулонным дисплеем.