Samsung проведет презентацию Galaxy S25 Edge 13 мая — где смотреть

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge. Фото: скриншот/YouTube

Samsung наконец раскроет все подробности о Galaxy S25 Edge — смартфоне, который компания демонстрировала лишь издалека на январском Unpacked и в марте на MWC в Барселоне. Полноценный дебют состоится во время виртуальной презентации Unpacked в понедельник, 12 мая, в 20:00 по восточноамериканскому времени, а для украинской аудитории это 03:00 вторника, 13 мая.

Об этом пишет CNET.

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Где можно будет посмотреть презентацию

Стрим можно будет посмотреть одновременно на YouTube-канале Samsung, официальном сайте Samsung.com и в Samsung Newsroom.

Долгожданный S25 Edge дополняет линейку, которая уже включает базовые Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra, представленные три месяца назад. Ключевой вопрос, который интересует фанатов, — насколько тонким и легким окажется новый аппарат без потери автономности и камерных возможностей.

Ожидается, что новинка получит аккумулятор на 3900 мАч, то есть меньше, чем у S25 (4000 мАч) и S25 Plus (4900 мАч). Внутри корпуса со стальной рамкой и стеклом Corning Gorilla Glass Ceramic 2, по данным инсайдеров, может работать чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Предварительные утечки также говорят о толщине 5,8 мм, массе 163 г, 6,7-дюймовом AMOLED-экране с разрешением 2130x1440, 12 ГБ оперативной памяти и накопителе на 256 или 512 ГБ.

Задняя панель, судя по выставочным образцам, содержит два объектива. Samsung уже подтвердила главную камеру на 200 Мп, дополненную 12-мегапиксельным ультрашироким модулем. Компания акцентирует, что Galaxy AI превращает камеру в "умный объектив", способный распознавать важные объекты и упрощать редактирование фото.

Тонкие смартфоны становятся новым трендом среди производителей, которые стремятся выделиться дизайном после бума на функции искусственного интеллекта. В то же время уменьшение корпуса часто требует компромиссов в батарее, камере и памяти — именно эти аспекты критичны для большинства покупателей. Как отметила аналитик IDC Набила Попал, важно оставаться не только тонким, но и полноценным флагманом.

Samsung объясняет свой подход желанием совместить флагманскую производительность с максимальной портативностью. С 7 мая компания открыла предварительное бронирование: пользователи, которые зарегистрируются, получат 50 долларов кредита на покупку Galaxy S25 Edge.

Все детали, включая финальные характеристики, цену и дату старта продаж, станут известны уже во время трансляции 13 мая в 03:00 по киевскому времени.

Напомним, выход седьмого поколения складного смартфона Samsung запланирован на лето 2025 года, и чем дальше — тем больше появляется инсайдерской информации. По последним данным, новинка получит значительно более тонкий корпус, увеличенные дисплеи, новый чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy, а также, предположительно, сохранит ценник на уровне прошлогодних 1 899 долларов.

Также мы писали, что Samsung уже официально представила флагманскую линейку Galaxy S25, однако до последнего сохраняла интригу вокруг модели S25 Edge. Недавно появились первые официальные рекламные изображения, которые подтвердили внешний вид устройства и палитру цветов, в которых оно будет доступно.