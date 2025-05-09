Samsung до сих пор боится 100 Вт — почему флагманы уступают "середнячкам"

Смартфон Samsung на деревянной подставке. Фото: Unsplash

Samsung уже несколько лет удерживает лидерство по камерам и программным "фишкам", но ее топ-смартфоны все еще заряжаются медленнее конкурентов. Рынок демонстрирует, что 100 Вт и даже 150 Вт давно стали безопасными и повседневными, так что пришло время и южнокорейскому гиганту ускориться.

Об этом пишет Android Authority.

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Владельцы Galaxy S25 Ultra пользуются первоклассными сенсорами камеры, однако их телефон такой же "медленный", как и S23 Ultra: 45 Вт по проводу и 15 Вт по беспроводной связи. Для полной зарядки 5 000 мАч требуется почти час. Достаточно сравнить с OPPO Reno 10 Pro+ 2023 года, который имеет меньший аккумулятор (4 700 мАч), но благодаря 100-ваттной технологии SuperVOOC восстанавливает 0-100% менее чем за 25 минут — достаточно, чтобы включить зарядку перед чисткой зубов и пойти спать с уже полным зарядом.

Рекламируемая мощность держится только в начале цикла, а дальше любая модель снижает ток. Однако телефоны со 100 Вт, вроде OnePlus 13 (6 000 мАч) или HONOR Magic 7 Pro (5 850 мАч), все равно успевают набрать 100% почти вдвое быстрее S25 Ultra.

Скорость зарядки смартфонов в сравнении с Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: Android Authority

Samsung осторожна с аккумуляторами после кризиса Galaxy Note 7 — именно тогда перегрев батареи заставил компанию отозвать линейку. Но с 2016 года технология продвинулась далеко вперед: появились кремний-углеродные элементы, детальные датчики температуры и алгоритмы плавной подачи тока, которые сохраняют ресурс ячеек.

Даже средний класс предлагает больше. HONOR X9c имеет 66 Вт и аккумулятор на 6 600 мАч, а realme в прошлом году анонсировал 320 Вт. Большинство таких решений базируется на открытом стандарте USB PD, поэтому Samsung могла бы внедрить их без существенного риска и без собственных проприетарных блоков питания.

Также конкурентам удается ускорить беспроводную зарядку: OnePlus 13 получает до 50 Вт, HONOR Magic 7 Pro — 80 Вт, тогда как флагманы Samsung до сих пор ограничены 15 Вт. Разница ощутима: когда электричество выключается по расписанию, возможность "долить" 50% за десять минут становится решающей.

Ежегодно Samsung громко говорит об ИИ-функциях, но пользователи ожидают не только умных подсказок, но и заметных аппаратных улучшений. Сегодня, когда другие бренды заряжают флагманы вдвое быстрее и кладут адаптер в коробку, крупнейший производитель Android-смартфонов рискует снова оказаться в роли догоняющего. Для компании, устанавливающей премиальные цены, повышение скорости зарядки уже не опция, а необходимость.

Напомним, релиз седьмого поколения складного смартфона от Samsung запланирован на лето 2025 года. С каждой неделей появляется все больше утечек, которые указывают на кардинально более тонкий корпус, увеличенные дисплеи, новейший процессор Snapdragon 8 Elite for Galaxy, а также возможное сохранение цены на уровне прошлогодних 1 899 долларов.

Также мы писали, что Samsung наконец-то готовится официально презентовать Galaxy S25 Edge — смартфон, который ранее компания лишь вскользь показывала на январском мероприятии Unpacked и в марте на выставке MWC в Барселоне. Полная презентация состоится во вторник, 13 мая.