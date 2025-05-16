Samsung оновлює смартфони до One UI 8 — які моделі отримають Android 16

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: Unsplash

Перші пристрої Samsung з Android 16 в оболонці One UI 8 з'являться вже влітку. Компанія планує почати розгортання в США між червнем і серпнем.

Про те, які пристрої Samsung можуть отримати One UI 8, пише TechRadar.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про дату виходу та сумісність

За словами топменеджера компанії, Samsung хоче й надалі утримувати темп, щоб One UI виходила невдовзі після релізу нових версій Android. Google, своєю чергою, готується випустити фінальну версію Android 16 уже в червні, тож і One UI 8 стартує майже одразу.

Поки що список сумісних пристроїв офіційно не підтверджено, однак бенчмарк із Galaxy S22 Ultra, який працює на ранній збірці One UI 8, натякає, що оновлення охопить принаймні флагмани останніх трьох років. Очікується, що серія Galaxy S25 — як актуальна — отримає оболонку першою, а за нею підуть моделі Galaxy S24, S23 та S22. Аналогічна логіка стосується складаних пристроїв: Galaxy Z Fold 7 і Z Flip 7, що мають дебютувати в липні, швидше за все, надійдуть на ринок вже з One UI 8, а попередні покоління Fold і Flip також будуть оновлені.

Серед кандидатів також називають планшети лінійки Galaxy Tab принаймні від Tab S8, а з середнього сегмента — смартфони серії A, починаючи з A23. Остаточний перелік Samsung оприлюднить ближче до релізу, тож власникам старших моделей варто дочекатися офіційного підтвердження.

Нагадаємо, Samsung презентувала модель Galaxy S25 Edge — майже таку ж потужну, як S25 Plus, але суттєво легшу й тоншу. Водночас рішення відмовитися від телеоб'єктива та місткішого акумулятора викликає сумніви: чи справді зручність у кишені переважає потенційні втрати у функціональності?

Також ми писали, що, попри лідерство Samsung у сфері мобільної фотографії та програмних інновацій, її флагмани досі поступаються конкурентам у швидкості заряджання. У той час як 100-ватні зарядки стали звичним явищем, південнокорейському виробникові вже час наслідувати цей темп.