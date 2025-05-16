Samsung обновляет смартфоны до One UI 8 — какие модели получат Android 16

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: Unsplash

Первые устройства Samsung с Android 16 в оболочке One UI 8 появятся уже летом. Компания планирует начать развертывание в США между июнем и августом.

О том, какие устройства Samsung могут получить One UI 8, пишет TechRadar.

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По словам топ-менеджера компании, Samsung хочет и в дальнейшем удерживать темп, чтобы One UI выходила вскоре после релиза новых версий Android. Google, в свою очередь, готовится выпустить финальную версию Android 16 уже в июне, поэтому и One UI 8 стартует почти сразу.

Пока список совместимых устройств официально не подтвержден, однако бенчмарк с Galaxy S22 Ultra, который работает на ранней сборке One UI 8, намекает, что обновление охватит по крайней мере флагманы последних трех лет. Ожидается, что серия Galaxy S25 — как актуальная — получит оболочку первой, а за ней последуют модели Galaxy S24, S23 и S22. Аналогичная логика касается складных устройств: Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7, которые должны дебютировать в июле, скорее всего, поступят на рынок уже с One UI 8, а предыдущие поколения Fold и Flip также будут обновлены.

Среди кандидатов также называют планшеты линейки Galaxy Tab по крайней мере от Tab S8, а из среднего сегмента — смартфоны серии A, начиная с A23. Окончательный перечень Samsung обнародует ближе к релизу, поэтому владельцам старших моделей стоит дождаться официального подтверждения.

Напомним, Samsung представила модель Galaxy S25 Edge — почти такую же мощную, как S25 Plus, но существенно легче и тоньше. В то же время решение отказаться от телеобъектива и более емкого аккумулятора вызывает сомнения: действительно ли удобство в кармане перевешивает потенциальные потери в функциональности?

Также мы писали, что, несмотря на лидерство Samsung в сфере мобильной фотографии и программных инноваций, ее флагманы до сих пор уступают конкурентам в скорости зарядки. В то время как 100-ваттные зарядки стали привычным явлением, южнокорейскому производителю уже пора следовать этому темпу.