Samsung представила Galaxy S25 Edge — найтонший смартфон із компромісами

Дівчина тримає в руках смартфон Samsung Galaxy S25 Edge. Фото: Kim Hong-Ji/REUTERS

Samsung представила Galaxy S25 Edge — майже настільки ж потужний, як S25 Plus, але помітно тонший і легший. Проте відмова від телеоб'єктива та місткішого акумулятора викликає запитання, чи варта така економія простору в кишені можливих незручностей.

Про це пише The Verge.

Реклама

Читайте також:

Що ховається за тонким корпусом

Galaxy S25 Edge, уперше анонсований у січні, фактично є "стрункішою" версією S25 Plus: 6,7-дюймовий OLED-дисплей, чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy та повний набір нових ШІ-функцій. Товщина корпусу — лише 5,8 мм (без урахування виступу камер), вага — 163 г. Це робить Edge одним із найтонших традиційних смартфонів Samsung останніх років, хоча візуально різниця помітна лише поруч із товстішими моделями.

Порівняння товщини корпусів Samsung Galaxy S25 Edge та S25 Plus. Фото: The Verge

Замість алюмінію, як в інших S25, використано титанову рамку, спереду — нове скло Gorilla Glass Ceramic 2, захист IP68 збережено. Усередині — батарея на 3900 мАг, що менша, ніж у S25 (4000 мАг) і S25 Plus (4900 мАг). Samsung обіцяє до 24 годин безперервного відтворення відео — на кілька годин менше, ніж у "старших братів". На старті заряду має вистачати на день помірного користування, однак з часом деградація елементів живлення може стати відчутною.

Камери також зазнали змін: на спинці лише два сенсори — 200 Мп основний (той самий, що в Ultra) та 12 Мп надширокий. Відсутність телеоб'єктива знижує універсальність знімання, хоча сама якість головної камери має залишитися на рівні топових моделей.

Подвійний блок камери Samsung Galaxy S25 Edge. Фото: The Verge

Edge постачатиметься з One UI 7 і матиме сім років оновлень ОС та безпеки. Доступні кольори — сріблястий, чорний і світло-блакитний. Попередні замовлення вже відкриті: 256 ГБ коштують 1 099,99 долара, 512 ГБ — 1 219,99 долара. Офіційний старт продажу — 30 травня.

Нагадаємо, перехід на One UI 7 помітно покращує загальну плавність роботи та додає нововведення, зокрема вертикальний список застосунків. Водночас після оновлення користувачі можуть зіткнутися з не зовсім зручними змінами в інтерфейсі. Втім, дві прості дії дозволяють повернути звичну логіку сповіщень і зробити взаємодію з системою значно комфортнішою.

Також ми писали, що реліз сьомої генерації складаного смартфона від Samsung очікується влітку 2025 року. Щотижня з'являється дедалі більше витоків, які вказують на значно тонший корпус, збільшені екрани, новітній чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy та ймовірне збереження ціни на рівні 1 899 доларів, як у попередньому поколінні.

Реклама