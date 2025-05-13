Samsung представила Galaxy S25 Edge — самый тонкий смартфон с компромиссами

Девушка держит в руках смартфон Samsung Galaxy S25 Edge. Фото: Kim Hong-Ji/REUTERS

Samsung представила Galaxy S25 Edge — почти столь же мощный, как S25 Plus, но заметно тоньше и легче. Однако отказ от телеобъектива и более емкого аккумулятора вызывает вопрос, стоит ли такая экономия пространства в кармане возможных неудобств.

Об этом пишет The Verge.

Реклама

Читайте также:

Что скрывается за тонким корпусом

Galaxy S25 Edge, впервые анонсированный в январе, фактически является более "стройной" версией S25 Plus: 6,7-дюймовый OLED-дисплей, чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy и полный набор новых ИИ-функций. Толщина корпуса — всего 5,8 мм (без учета выступа камер), вес — 163 г. Это делает Edge одним из самых тонких традиционных смартфонов Samsung последних лет, хотя визуально разница заметна только рядом с более толстыми моделями.

Сравнение толщины корпусов Samsung Galaxy S25 Edge и S25 Plus. Фото: The Verge

Вместо алюминия, как в других S25, использована титановая рамка, спереди — новое стекло Gorilla Glass Ceramic 2, защита IP68 сохранена. Внутри — батарея на 3900 мАч, что меньше, чем у S25 (4000 мАч) и S25 Plus (4900 мАч). Samsung обещает до 24 часов непрерывного воспроизведения видео — на несколько часов меньше, чем у "старших братьев". На старте заряда должно хватать на день умеренного пользования, однако со временем деградация элементов питания может стать ощутимой.

Камеры также претерпели изменения: на спинке только два сенсора — 200 Мп основной (тот же, что в Ultra) и 12 Мп сверхширокий. Отсутствие телеобъектива снижает универсальность съемки, хотя само качество главной камеры должно остаться на уровне топовых моделей.

Двойной блок камеры Samsung Galaxy S25 Edge. Фото: The Verge

Edge будет поставляться с One UI 7 и будет иметь семь лет обновлений ОС и безопасности. Доступные цвета — серебристый, черный и светло-голубой. Предварительные заказы уже открыты: 256 ГБ стоят 1 099,99 доллара, 512 ГБ — 1 219,99 доллара. Официальный старт продаж — 30 мая.

Напомним, переход на One UI 7 заметно улучшает общую плавность работы и добавляет нововведения, в частности вертикальный список приложений. В то же время после обновления пользователи могут столкнуться с не совсем удобными изменениями в интерфейсе. Впрочем, два простых действия позволяют вернуть привычную логику уведомлений и сделать взаимодействие с системой значительно комфортнее.

Также мы писали, что релиз седьмой генерации складного смартфона от Samsung ожидается летом 2025 года. Каждую неделю появляется все больше утечек, которые указывают на значительно более тонкий корпус, увеличенные экраны, новейший чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy и вероятное сохранение цены на уровне 1 899 долларов, как в предыдущем поколении.

Реклама