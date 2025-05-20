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Получит ли ваше устройство Samsung следующие обновления One UI

20 мая 2025 12:10
Владимир Мололкин - редактор
Получит ли ваш Galaxy One UI 8 с Android 16 — список устройств Samsung
Смартфон Samsung в руках. Фото: Pexels
Владимир Мололкин - редактор

Многие владельцы смартфонов Samsung Galaxy с нетерпением ждут новых функций и улучшений, которые приходят с каждой следующей версией оболочки One UI. Учитывая приближение релиза One UI 8, а также возможного появления One UI 8.5, пользователи все чаще задаются вопросом: получит ли мое устройство эти обновления?

О том, на что можно рассчитывать, пишет SammyFans.

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Что такое One UI и почему это важно

One UI — это фирменная оболочка Samsung, которая работает поверх операционной системы Android. Она добавляет уникальный дизайн, функции и оптимизации, отличающие Galaxy-устройства от других Android-смартфонов. Каждое новое обновление One UI приносит улучшенную производительность, новые возможности для настройки, усиленную безопасность и иногда даже обновленный вид интерфейса. Актуальная версия системы гарантирует не только удобство пользования, но и защиту данных.

Получит ли ваше устройство One UI 8

One UI 8, основанный на Android 16, ожидается летом 2025 года, а One UI 8.5 — вероятно, в начале 2026 года. Однако доступность обновления зависит от нескольких факторов: года выпуска устройства, его серии и обновляющей политики Samsung.

Флагманские устройства — с 2024 года компания предоставляет до 7 лет обновлений для топовых моделей. Это касается линеек Galaxy S (в частности S24 и более новых), Galaxy Z Fold/Flip и некоторых планшетов Tab. Например, Galaxy S24 и S25 будут получать обновления как минимум до 2030-2031 годов.

Средний и бюджетный сегмент — модели Galaxy A, M и другие обычно получают 4 года обновлений Android и 5 лет обновлений безопасности. Например, Galaxy A54, выпущенный в 2023 году, может получить One UI 8 и, вероятно, 8.5.

Старые модели — устройства, вышедшие до 2022 года (например Galaxy S20 или Note 20), скорее всего, останутся без One UI 8. Им обещали только 3 года обновлений, поэтому максимумом для них стала One UI 5 (Android 13).

Чтобы проверить, получит ли ваше устройство обновление, нужно выяснить модель и год запуска в настройках телефона (раздел "О телефоне"). Проверьте текущую версию ПО в меню "Обновление ПО". Если устройство до сих пор получает регулярные обновления в 2025 году — шансы высоки.

Хотя Samsung еще не публиковала официального списка, согласно политике поддержки, обновления могут получить:

  • Galaxy S — S22, S23, S24, S25 и S25 Edge;
  • Galaxy Z — Z Fold4, Z Flip4 и более новые;
  • Galaxy A — A53, A54, A55, A34, A35;
  • Galaxy Tab S — S8, S9, S10;
  • Другие — некоторые модели Galaxy M и F 2023-2024 года выпуска.

Модели старше четырех лет, скорее всего, останутся без One UI 8, но еще могут получать обновления безопасности.

Напомним, несмотря на громкие презентации на нынешнем Google I/O, Android оказался перед самой большой угрозой в истории своей платформы. Будущие изменения не станут мгновенными, однако когда они вступят в силу, возврата к привычному порядку уже не будет. Больше всего это повлияет на Samsung — главного игрока среди производителей Android-устройств.

Также мы писали, что компания Samsung представила Galaxy S25 Edge — модель, которая почти не уступает S25 Plus в производительности, но отличается более тонким корпусом и меньшим весом. В то же время отсутствие телеобъектива и уменьшенная емкость аккумулятора ставят под сомнение, оправдана ли такая экономия пространства, если это вредит удобству.

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