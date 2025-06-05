Viber забивает память смартфона — как очистить кэш за минуту

Мессенджер Viber на экране смартфона. Фото: скриншот/YouTube

Смартфон может терять до гигабайта памяти за неделю, и чаще всего виновником становится Viber: мессенджер бесконтрольно накапливает временные файлы. Удалить их можно буквально за минуту — и никакие фото или чаты не исчезнут.

Об этом пишет YSTNews.

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Кэш — это остаточные данные, которые программа создает при обмене фотографиями, голосовыми сообщениями или сжатыми видео. Они не содержат ничего важного, но способны "съедать" до одного гигабайта памяти за семь дней активной переписки. К счастью, от этих файлов легко избавиться. Достаточно открыть Viber, зайти в раздел "Настройки" (шестеренка), далее — "Память" и нажать "Очистить кэш". Вся операция длится меньше минуты, а содержимое чатов и медиа остается нетронутым.

Специалисты советуют повторять очистку еженедельно. Если вы часто пересылаете фото и видео, делайте это еще чаще. Полезно также отключить автоматическое сохранение медиа в галерее (пункт "Медиа" в настройках), регулярно удалять устаревшие групповые чаты с мемами и проверять, не дублирует ли мессенджер резервные копии в облако или память телефона.

Если устройство начинает работать медленно или появляется оповещение о нехватке памяти, стоит первым делом проверить кэш Viber. Регулярная чистка гарантирует меньше лагов, больше свободного пространства и довольного владельца.

Напомним, после установки обновления до One UI 7 многие пользователи смартфонов Samsung начали замечать существенное сокращение времени автономной работы. Восстановить прежний уровень энергоэффективности помогает простой, но не слишком известный метод — очистка кэша через скрытый режим Recovery.

Также мы писали, что память в смартфоне — один из самых ценных ресурсов, который постоянно заполняется. Со временем даже большой объем хранилища оказывается недостаточным, а накопленные временные файлы и цифровой "мусор" не только занимают место, но и ухудшают производительность.