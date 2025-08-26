Как правильно очистить память телефона и удалить "мусор" — самые эффективные способы

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Смартфону периодически требуется "генеральная уборка" — речь идет об очистке памяти и удалении лишних данных. Можно сделать это максимально эффективно, чтобы в оперативной памяти не оставались временные файлы.

Полная очистка помогает освободить место и закрыть процессы, продолжающие нагружать систему. Если ограничиться частичными действиями, в оперативной памяти могут остаться временные данные, которые замедляют работу.

Встроенные инструменты Android

Зажмите клавишу "Меню". Внизу или сверху появится значок крестика или метлы — нажмите его, и все приложения, работающие в фоне, будут закрыты.

Удаление кэша приложений

В настройках откройте раздел "Приложения", далее — "Все приложения". Зайдите в нужное приложение и в конце списка выберите "Очистить": сначала нажмите "Очистить кэш", затем — "Удалить данные". Если хотите убрать приложение полностью, вернитесь назад и нажмите "Удалить".

С помощью CCleaner

Сторонняя программа CCleaner удаляет "хвосты" приложений, в том числе и тех, что уже были стерты. Она работает с данными, которые хранятся в кэше, помогая освободить дополнительное место.

