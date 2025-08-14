Як звільнити пам'ять на смартфоні, нічого не видаляючи — 5 способів

Смартфон у руках. Фото: Freepik

Сховище смартфона можна розвантажити без жертв — навіть якщо не хочете чіпати улюблені світлини та відео. Деякі прості кроки допоможуть звільнити десятки гігабайтів за лічені хвилини.

Очистьте кеш застосунків

Багато програм — від Instagram і TikTok до браузерів — накопичують тимчасові файли, що з часом "роздувають" зайняте місце. Щоб очистити їх кеш, потрібно:

На Android: "Налаштування" — "Додатки/Програми" — оберіть застосунок — "Сховище" — "Очистити кеш".

На iPhone: "Налаштування" — "Основні" — "Сховище" — видаліть або перевстановіть "найважчі" застосунки — вони встановляться знову вже без кешу.

Приберіть дублікати й зайві завантаження

Пройдіться текою "Завантаження" та видаліть повтори фото, інсталятори й PDF. Зручно робити це вручну або через Files by Google (Android) і Gemini Photos (iPhone).

Позбавтеся офлайн-контенту, який не використовуєте

Музика, фільми й подкасти, завантажені "про запас", часто просто лежать. Видаліть те, до чого не поверталися місяцями. Заодно перевірте збережені відео у YouTube та TikTok, якщо колись вмикали завантаження.

Почистьте месенджери

Telegram, Viber і WhatsApp активно накопичують кеш медіа:

Telegram: "Налаштування" — "Дані та пам'ять" — "Використання пам'яті" — "Очистити кеш". Можна задати автоочищення через "Зберігати медіа" (наприклад, тиждень).

Viber: "Ще" (⋯) — "Налаштування" — "Загальні" — "Використання пам'яті" — "Очистити кеш".

WhatsApp: "Налаштування" — "Сховище і дані" — "Управління сховищем".

Видаліть застосунки, якими не користуєтеся

Якщо встановили програму "на спробу" і забули про неї, сміливо прибирайте — непомітно вивільниться чимало місця.

Нагадаємо, під час щоденної роботи смартфон запускає сотні процесів, накопичуючи у пам'яті тимчасові файли та фонові завдання, що поступово знижують швидкодію. Періодичне перезавантаження дозволяє звільнити ресурси, запобігти збоям і коректно встановити оновлення.

Також ми писали, що щороку мільярди телефонів опиняються серед електронних відходів, і лише близько 20% з них проходять належну переробку. Натомість старий Android-смартфон можна легко пристосувати до нових завдань, давши йому друге життя.