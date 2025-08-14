Видео
Главная Технологии 5 способов освободить память смартфона без удаления приложений

5 способов освободить память смартфона без удаления приложений

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 16:32
Как освободить память на смартфоне, ничего не удаляя — 5 способов
Смартфон в руках. Фото: Freepik

Хранилище смартфона можно разгрузить без жертв — даже если не хотите трогать любимые фотографии и видео. Некоторые простые шаги помогут освободить десятки гигабайтов за считанные минуты.

Об этом пишет УНИАН.

Читайте также:

Очистите кэш приложений

Многие программы — от Instagram и TikTok до браузеров — накапливают временные файлы, которые со временем "раздувают" занятое место. Чтобы очистить их кэш, нужно:

  • На Android: "Настройки" — "Приложения/Приложения" — выберите приложение — "Хранилище" — "Очистить кэш".
  • На iPhone: "Настройки" — "Основные" — "Хранилище" — удалите или переустановите "самые тяжёлые" приложения — они установятся снова уже без кэша.

Уберите дубликаты и лишние загрузки

Пройдитесь по папке "Загрузки" и удалите повторы фото, инсталляторы и PDF. Удобно делать это вручную или через Files by Google (Android) и Gemini Photos (iPhone).

Избавьтесь от офлайн-контента, который не используете

Музыка, фильмы и подкасты, загруженные "про запас", часто просто лежат. Удалите то, к чему не возвращались месяцами. Заодно проверьте сохраненные видео в YouTube и TikTok, если когда-то включали загрузку.

Почистите мессенджеры

Telegram, Viber и WhatsApp активно накапливают кэш медиа:

  • Telegram: "Настройки" — "Данные и память" — "Использование памяти" — "Очистить кэш". Можно задать автоочистку через "Хранить медиа" (например, неделю).
  • Viber: "Еще" (⋯) — "Настройки" — "Общие" — "Использование памяти" — "Очистить кэш".
  • WhatsApp: "Настройки" — "Хранилище и данные" — "Управление хранилищем".

Удалите приложения, которыми не пользуетесь

Если установили программу "на пробу" и забыли о ней, смело убирайте — незаметно высвободится немало места.

Напомним, во время ежедневной работы смартфон запускает сотни процессов, накапливая в памяти временные файлы и фоновые задачи, постепенно снижающие быстродействие. Периодическая перезагрузка позволяет освободить ресурсы, предотвратить сбои и корректно установить обновления.

Также мы писали, что ежегодно миллиарды телефонов оказываются среди электронных отходов, и только около 20% из них проходят надлежащую переработку. Зато старый Android-смартфон можно легко приспособить к новым задачам, дав ему вторую жизнь.

Android телефоны смартфон iOS память данные
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
