Не час на смітник — 5 способів дати друге життя старому Android-смартфону

Щороку мільярди телефонів опиняються у відходах, а належно переробляють лише близько 20% е-сміття. Замість того щоб викидати, пристрою на Android можна дати друге життя.

Камера спостереження з телефона

Старі смартфони мають добрі камери — цього достатньо для домашнього відеонагляду. Додаток Alfred Camera встановлюється за кілька хвилин і працює безплатно (є обмеження та реклама), а для постійного використання доступна підписка 5,99 долара/міс або 2,49 долара/міс при оплаті за рік.

Окрема мобільна точка доступу

Перетворіть старий Android на виділений хотспот для планшета, ноутбука чи консолі в дорозі. Це не розряджає основний телефон і дозволяє оформити окремий тариф саме під мобільний інтернет.

Навігація та Android Auto в авто

Якщо в автівці немає сучасної мультимедійки, використайте старий телефон як екран навігації. Потрібен лише надійний тримач і автомобільний зарядний пристрій. Можна запускати Android Auto або просто Google Maps чи інший GPS-додаток.

Вебкамера для дзвінків і стримів

Багато старих телефонів мають кращу фронтальну камеру, ніж бюджетні вебки. Поставте DroidCam (є інтеграція з OBS для стримінгу), Camo Camera або Iriun — і використовуйте смартфон як стандартну вебкамеру для зустрічей та трансляцій.

Аварійний/резервний телефон

Тримайте пристрій зарядженим як запасний: завантажте офлайн-карти та базові застосунки на випадок подорожей, походів чи непередбачуваних ситуацій. Це додає безпеки й не садить батарею основного телефона.

