Гальмує інтернет на смартфоні з Android — як перевірити та що робити

Швидкість підключення на смартфоні визначає, наскільки комфортно ви переглядатимете стрічку Instagram чи спілкуватиметеся з ChatGPT. Якщо ж сторінки завантажуються повільно або відео без кінця буферизується, варто насамперед перевірити, чи не гальмує саме з'єднання.

Про те, як це зробити, пише SlashGear.

Як перевірити швидкість мобільного інтернету та усунути проблеми з ним

Спершу треба з'ясувати, які максимальні швидкості передбачає ваш тариф: перевищити цю межу не вдасться жодними налаштуваннями. Під'єднайте комп'ютер до роутера через Ethernet, запустіть тест швидкості, а потім повторіть його на телефоні — так ви побачите, чи є різниця. Якщо смартфон отримує суттєво нижчі показники, варто пройтися кількома діагностичними кроками.

Найпростіший спосіб перезапустити мережу — увімкнути й вимкнути режим "У літаку", змусивши телефон знайти найсильніший сигнал поблизу, перезавантаження пристрою має схожий ефект. Також зверніть увагу на значок ключа у статус-барі: він свідчить про активний VPN, який часто "ріже" пропускну здатність. Вимкніть його у "Налаштування" — "Мережа та інтернет" — "VPN", а також переконайтеся, що режим "Економії трафіку" не обмежує трафік.

Якщо ви користуєтеся мобільним інтернетом, відкрийте "Налаштування" — "Мережа та інтернет" — "SIM-картки", виберіть активну картку та переконайтеся, що в полі "Переважний тип мережі" встановлено найшвидший доступний стандарт — зазвичай це 4G або 5G. У разі підозри на "ненажерливі" програми перегляньте статистику споживання даних і обмежте фонову активність підозрілих додатків. Для домашнього Wi-Fi варто під'єднуватися до діапазону 5 ГГц, адже 2,4 ГГц зазвичай повільніший.

Коли жоден із кроків не допоміг, скиньте мережеві налаштування: "Налаштування" — "Система" — "Скидання налаштувань" — "Скинути налаштування мобільної мережі". Файли й програми залишаться недоторканими, але паролі до Wi-Fi доведеться ввести знову.

Нагадаємо, навіть смартфон із великим обсягом пам'яті швидко заповнюється фото, відео та додатками. Після кількох необачних дій вільні гігабайти зникають, а система починає гальмувати.

Також ми писали, що правильно наклеєне захисне скло допомагає зберегти екран і пристойний вигляд смартфона. Щоб уникнути пилу та бульбашок, варто дотримуватися кількох перевірених кроків.