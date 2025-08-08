Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Як збільшити швидкість мобільного інтернету на Android-смартфоні

Як збільшити швидкість мобільного інтернету на Android-смартфоні

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 14:24
Гальмує інтернет на смартфоні з Android — як перевірити та що робити
Тест швидкості мобільного інтернету на смартфоні. Фото: Unsplash

Швидкість підключення на смартфоні визначає, наскільки комфортно ви переглядатимете стрічку Instagram чи спілкуватиметеся з ChatGPT. Якщо ж сторінки завантажуються повільно або відео без кінця буферизується, варто насамперед перевірити, чи не гальмує саме з'єднання.

Про те, як це зробити, пише SlashGear.

Реклама
Читайте також:

Як перевірити швидкість мобільного інтернету та усунути проблеми з ним

Спершу треба з'ясувати, які максимальні швидкості передбачає ваш тариф: перевищити цю межу не вдасться жодними налаштуваннями. Під'єднайте комп'ютер до роутера через Ethernet, запустіть тест швидкості, а потім повторіть його на телефоні — так ви побачите, чи є різниця. Якщо смартфон отримує суттєво нижчі показники, варто пройтися кількома діагностичними кроками.

Найпростіший спосіб перезапустити мережу — увімкнути й вимкнути режим "У літаку", змусивши телефон знайти найсильніший сигнал поблизу, перезавантаження пристрою має схожий ефект. Також зверніть увагу на значок ключа у статус-барі: він свідчить про активний VPN, який часто "ріже" пропускну здатність. Вимкніть його у "Налаштування" — "Мережа та інтернет" — "VPN", а також переконайтеся, що режим "Економії трафіку" не обмежує трафік.

Якщо ви користуєтеся мобільним інтернетом, відкрийте "Налаштування" — "Мережа та інтернет" — "SIM-картки", виберіть активну картку та переконайтеся, що в полі "Переважний тип мережі" встановлено найшвидший доступний стандарт — зазвичай це 4G або 5G. У разі підозри на "ненажерливі" програми перегляньте статистику споживання даних і обмежте фонову активність підозрілих додатків. Для домашнього Wi-Fi варто під'єднуватися до діапазону 5 ГГц, адже 2,4 ГГц зазвичай повільніший.

Коли жоден із кроків не допоміг, скиньте мережеві налаштування: "Налаштування" — "Система" — "Скидання налаштувань" — "Скинути налаштування мобільної мережі". Файли й програми залишаться недоторканими, але паролі до Wi-Fi доведеться ввести знову.

Нагадаємо, навіть смартфон із великим обсягом пам'яті швидко заповнюється фото, відео та додатками. Після кількох необачних дій вільні гігабайти зникають, а система починає гальмувати.

Також ми писали, що правильно наклеєне захисне скло допомагає зберегти екран і пристойний вигляд смартфона. Щоб уникнути пилу та бульбашок, варто дотримуватися кількох перевірених кроків.

Android інтернет зв'язок смартфон мобільний інтернет
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації