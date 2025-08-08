Як звільнити пам'ять телефону — 4 простих способи на Android та iOS

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Навіть телефон з найбільшою кількістю пам'яті швидко "набивається" фото, відео та додатками. Лише кілька необачних натисків — і вільні гігабайти тануть, а пристрій сповільнюється.

Контролюйте теку "Завантаження"

Документи, PDF і випадково збережені файли здатні "з'їдати" десятки мегабайтів. Переглядайте теку завантажень, видаляйте непотрібне й одразу переносьте важливе на комп'ютер або у хмару, щоб мати доступ до нього без присутності на телефоні.

Переносьте дані у хмарні сервіси

Google Диск, iCloud та Dropbox дозволяють зберегти файли онлайн і водночас розвантажити внутрішню пам'ять:

Google Диск — встановіть застосунок, увійдіть у свій акаунт Google та завантажте файли у потрібні теки.

iCloud — на пристроях Apple достатньо увімкнути синхронізацію в налаштуваннях.

Dropbox — після встановлення застосунку увійдіть і передайте файли через інтерфейс.

Очищуйте кеш додатків

З часом тимчасові файли зростають до гігабайтів. Щоб очистити кеш:

на Android: "Налаштування" — "Програми" — [додаток] — "Сховище" — "Очистити кеш".

на iOS: прямих налаштувань немає, тож видаліть і перевстановіть застосунок — дані на сервері (листування тощо) збережуться, а кеш зникне.

Для важких програм на кшталт Facebook чи Instagram це може повернути сотні мегабайтів.

Спробуйте Lite-версії популярних застосунків

Більшість соцмереж (Facebook, Messenger, Twitter, TikTok тощо) мають легкі версії з позначкою Lite. Вони займають у рази менше пам'яті, споживають менше трафіку й батареї, але зберігають головний функціонал.

