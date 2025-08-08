Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Як звільнити пам'ять на смартфоні без втрати важливих даних

Як звільнити пам'ять на смартфоні без втрати важливих даних

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 06:02
Як звільнити пам'ять телефону — 4 простих способи на Android та iOS
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Навіть телефон з найбільшою кількістю пам'яті швидко "набивається" фото, відео та додатками. Лише кілька необачних натисків — і вільні гігабайти тануть, а пристрій сповільнюється.

Про те, як звільнити простір на смартфоні, пише NV.

Реклама
Читайте також:

Контролюйте теку "Завантаження"

Документи, PDF і випадково збережені файли здатні "з'їдати" десятки мегабайтів. Переглядайте теку завантажень, видаляйте непотрібне й одразу переносьте важливе на комп'ютер або у хмару, щоб мати доступ до нього без присутності на телефоні.

Переносьте дані у хмарні сервіси

Google Диск, iCloud та Dropbox дозволяють зберегти файли онлайн і водночас розвантажити внутрішню пам'ять:

  • Google Диск — встановіть застосунок, увійдіть у свій акаунт Google та завантажте файли у потрібні теки.
  • iCloud — на пристроях Apple достатньо увімкнути синхронізацію в налаштуваннях.
  • Dropbox — після встановлення застосунку увійдіть і передайте файли через інтерфейс.

Очищуйте кеш додатків

З часом тимчасові файли зростають до гігабайтів. Щоб очистити кеш:

  • на Android: "Налаштування" — "Програми" — [додаток] — "Сховище" — "Очистити кеш".
  • на iOS: прямих налаштувань немає, тож видаліть і перевстановіть застосунок — дані на сервері (листування тощо) збережуться, а кеш зникне.

Для важких програм на кшталт Facebook чи Instagram це може повернути сотні мегабайтів.

Спробуйте Lite-версії популярних застосунків

Більшість соцмереж (Facebook, Messenger, Twitter, TikTok тощо) мають легкі версії з позначкою Lite. Вони займають у рази менше пам'яті, споживають менше трафіку й батареї, але зберігають головний функціонал.

Нагадаємо, повільна робота, зависання та несподівані збої знайомі багатьом власникам смартфонів. Щоб повернути швидкодію, важливо визначити справжню причину та застосувати цілеспрямоване рішення.

Також ми писали, що навіть найкращі інструменти безпеки смартфона не гарантують повного захисту. Знати основні ознаки злому та реагувати на них вчасно — ключ до збереження даних і конфіденційності.

Android смартфон iOS пам'ять функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації